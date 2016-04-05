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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 13 лис, 2022 19:59
lapay написав:
Двоюрідний брат жінки, з сім'єю, потрапив в окупацію біля Маріуполя, дочка з хлопцем ледве встигли втекти з Маріуполя. Дякував, майже українською мовою, за нашу допомогу, коли ще перекази проходили. Зараз каже, що їх не окупували, а ... освободили.
Услышат от него прямую речь - обнулят.
Не зря )(уйло подписало "закон" - по которому любой шаг в право или лево - статья.
В условиях "военного положения" на оккупированных частях - расстрел.(
не круто?)
lapay написав:
Можливо, фюрер дійсно отримав якесь попередження, давно не було масованих обстрілів, навіть Херсон не обстрілюють. Якщо тиждень не буде обстрілів, то дай бог, щоб було правдою.
Эти вопросы стоит задавать "нашим", но ясное дело их мы не получим.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 20:06
Президент Индонезии попросил участников встречи G20 смягчить риторику в отношении российской делегации.
Просьба, мягко говоря, скандальная. Уважающей себя стране глубоко безразлично, как к ней и кто относится. Важно, чтобы она сама себя уважала.
По-видимому, с самоуважением не ахти, раз приходится через хозяина просить гостей попридержать язык.
В конце концов, если так страшно, могли бы вообще не ехать. Взять пример с президента России, не рискнувшего на поездку и тоже сообщить, что извините, парни, очень плотный график. Сдаем территории, надо всё по описи, чтобы всё сошлось. Извините, некогда.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 20:22
lapay написав:
Двоюрідний брат жінки, з сім'єю, потрапив в окупацію біля Маріуполя, дочка з хлопцем ледве встигли втекти з Маріуполя. Дякував, майже українською мовою, за нашу допомогу, коли ще перекази проходили. Зараз каже, що їх не окупували, а ... освободили.
Можливо, фюрер дійсно отримав якесь попередження, давно не було масованих обстрілів, навіть Херсон не обстрілюють. Якщо тиждень не буде обстрілів, то дай бог, щоб було правдою.
В глибокому тилу сьогодні 2 повітряні тривоги. Давно. Не було.
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flyman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 20:23
❗️ЗСУ звільнили територію Кінбурнської коси до села Геройське, - росЗМІ. Начебто наш десант висадився там 12 листопада.Чекаємо підтвердження від Генштабу
4 взрыва в Запорожье, похоже на С300...
Востаннє редагувалось edvardd
в Нед 13 лис, 2022 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 20:24
fler написав: flyman написав:
Як в Ніко, вода хоча б є?
Вода з крану технічна, питна поки у точках видачі, люди підлаштувалися. Обіцяють подачу нормальної води десь через два тижні. (Ещё 2-3 недели (с). Зате світло не вимикають. Після втечі кацапів з правобережжя люди почали масово повертатися, в тому числі з-за кордону.
Я так розумію, що це означає, що з економікою все в порядку.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 21:32
Сьогодні у Флумана камінгаут? Вже не приховує, де фекаліями під'їдається.
Тобто дійсна причина відсутності будь-якої допомоги зсу зовсім не жадібність? Просто він латентний ватан?
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Hotab
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Додано: Нед 13 лис, 2022 21:40
Радість переповнює. В дорозі зі Львова написали пісню. Не могли стримати емоцій, вирішили показати її людям на заправці OKKO. Слова Сергій Соловій
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V2
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Додано: Нед 13 лис, 2022 21:43
Hotab написав:
Сьогодні у Флумана камінгаут? Вже не приховує, де фекаліями під'їдається.
Тобто дійсна причина відсутності будь-якої допомоги зсу зовсім не жадібність? Просто він латентний ватан?
это для вас новость?
между строк это давно читалось
вы же сами выносили вердикт: биологический мусор
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