Вода з крану технічна, питна поки у точках видачі, люди підлаштувалися. Обіцяють подачу нормальної води десь через два тижні. (Ещё 2-3 недели (с). Зате світло не вимикають. Після втечі кацапів з правобережжя люди почали масово повертатися, в тому числі з-за кордону.
Я так розумію, що це означає, що з економікою все в порядку.
Игорь Алексеевич написав:Вывод под самит двадцатки
Не люблю конспирологию и охоту на ведьм, но вывод из Киевской и Черниговской области почему то совпал с переговорами в Стамбуле. А переговорщики (с обеих сторон) в финале сияли как новые монеты.
Генерал пишет, что пуйлу сделали супер выгодное предложение мира. Что тоже совпало с позорным бегством из Херсона (согласен это можно подстроить написал, не дорого взял).
Не то чтобы я в это сильно верю, поэтому оригинальный текст сюда не копипастил.
Но если после херсонского бегства, конфликт вдруг заморозится, я этому не сильно удивлюсь.
На официальной карте РФ на сайте Кремля не оказалось аннексированных территорий
На картах, опубликованных на сайтах правительства и Совфеда, нет Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
а шо такое а пачиму
По этому поводу было несколько заявлений: 1. "Украина не морозильная камера" - от Данилова. https://www.google.com/search?q=%22%D0% ... e&ie=UTF-8 2. От посла в Республике Казахстан, что привело к его отъезду. ....................................................................... И основное: а московия закрыла Азовское море! - Без Крыма не будет Мариуполя, Бердянска,... За 15 лет там будет выращено чужое поколение янычаров.
судя по интервью наших воинов армия днр и лнр воюет с большим остервениением чем регулярная росии. Азовцы говорили это тоже.Там и учителя призванные шмаляют по нашим и кидают гранаты будь здоров.....это к тому что не 15 а хватило и 8 лет уродов вырастить
fler написав:Цікаво, скільки вже виїхало з рф з початку мобілізації дотепер за кордон?
орієнтовно за останні 3 роки виїхало 5 млн 5 лист. 2022 р. — Более 9,7 млн человек выехало из России за рубеж в третьем квартале 2022 года, свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ...
Мінус майже 10 млн. лише за 1 квартал - це круто. Ряд питань: 1) Хто лишився на трубі? (Жінки, діти, пенси, інваліди?) Тоді працювати хто буде? 2) Хто на заміну приїде? 10 млн китайців та індусів? Гарні демографічні перспективи вимальовуються...)))
не хочу вас растраивать коллега но видел репортаж на нашем тв про это-там сказано что это статистика на выезд просто а на вьезд тоже миллионы заезжают. Много по бизнесу матаются-китай-казахстан да и просто туристы туда-назад. Это манипулирование.Отток там не такой и большой
Hotab написав: Крисчани теж. Але це було зрозуміло і без 8 років. Бо для них зникнення України - це єдиний спосіб залишитись жити там, де живуть. В інших випадках для зрадника ,який в лавах армії РФ - або тюрма, або страта. Тому для них це : "або ми, або вони". Чого нема для пересічного чмобіка.
Це було зрозуміло ще з 2004-го, після цього постійна антиукраїнська пропаганда ригів пустила глибокі корені (на благодатному грунті).