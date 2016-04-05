Игорь Алексеевич написав:Вывод под самит двадцатки
Не люблю конспирологию и охоту на ведьм, но вывод из Киевской и Черниговской области почему то совпал с переговорами в Стамбуле. А переговорщики (с обеих сторон) в финале сияли как новые монеты.
Генерал пишет, что пуйлу сделали супер выгодное предложение мира. Что тоже совпало с позорным бегством из Херсона (согласен это можно подстроить написал, не дорого взял).
Не то чтобы я в это сильно верю, поэтому оригинальный текст сюда не копипастил.
Но если после херсонского бегства, конфликт вдруг заморозится, я этому не сильно удивлюсь.
На официальной карте РФ на сайте Кремля не оказалось аннексированных территорий
На картах, опубликованных на сайтах правительства и Совфеда, нет Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
а шо такое а пачиму
По этому поводу было несколько заявлений: 1. "Украина не морозильная камера" - от Данилова. https://www.google.com/search?q=%22%D0% ... e&ie=UTF-8 2. От посла в Республике Казахстан, что привело к его отъезду. ....................................................................... И основное: а московия закрыла Азовское море! - Без Крыма не будет Мариуполя, Бердянска,... За 15 лет там будет выращено чужое поколение янычаров.
судя по интервью наших воинов армия днр и лнр воюет с большим остервениением чем регулярная росии. Азовцы говорили это тоже.Там и учителя призванные шмаляют по нашим и кидают гранаты будь здоров.....это к тому что не 15 а хватило и 8 лет уродов вырастить
fler написав:Цікаво, скільки вже виїхало з рф з початку мобілізації дотепер за кордон?
орієнтовно за останні 3 роки виїхало 5 млн 5 лист. 2022 р. — Более 9,7 млн человек выехало из России за рубеж в третьем квартале 2022 года, свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ...
Мінус майже 10 млн. лише за 1 квартал - це круто. Ряд питань: 1) Хто лишився на трубі? (Жінки, діти, пенси, інваліди?) Тоді працювати хто буде? 2) Хто на заміну приїде? 10 млн китайців та індусів? Гарні демографічні перспективи вимальовуються...)))
не хочу вас растраивать коллега но видел репортаж на нашем тв про это-там сказано что это статистика на выезд просто а на вьезд тоже миллионы заезжают. Много по бизнесу матаются-китай-казахстан да и просто туристы туда-назад. Это манипулирование.Отток там не такой и большой
Hotab написав: Крисчани теж. Але це було зрозуміло і без 8 років. Бо для них зникнення України - це єдиний спосіб залишитись жити там, де живуть. В інших випадках для зрадника ,який в лавах армії РФ - або тюрма, або страта. Тому для них це : "або ми, або вони". Чого нема для пересічного чмобіка.
Це було зрозуміло ще з 2004-го, після цього постійна антиукраїнська пропаганда ригів пустила глибокі корені (на благодатному грунті).
Kudrjavuy написав:По этому поводу было несколько заявлений: 1. "Украина не морозильная камера" - от Данилова. https://www.google.com/search?q=%22%D0% ... e&ie=UTF-8 2. От посла в Республике Казахстан, что привело к его отъезду. ....................................................................... И основное: а московия закрыла Азовское море! - Без Крыма не будет Мариуполя, Бердянска,... За 15 лет там будет выращено чужое поколение янычаров.
судя по интервью наших воинов армия днр и лнр воюет с большим остервениением чем регулярная росии. Азовцы говорили это тоже.Там и учителя призванные шмаляют по нашим и кидают гранаты будь здоров.....это к тому что не 15 а хватило и 8 лет уродов вырастить
Я ничего не хочу комментировать, ибо слушать и понимать НЕКОМУ. Целую ветку накрапал - и ... "мимо ушей". Убьют те или другие - там выбора не много. Обращаю внимание на иное - "по сути", в чём большинство не в состоянии ориентироваться, ибо все "за" и "против" сокрыты:
lapay написав:Двоюрідний брат жінки, з сім'єю, потрапив в окупацію біля Маріуполя, дочка з хлопцем ледве встигли втекти з Маріуполя. Дякував, майже українською мовою, за нашу допомогу, коли ще перекази проходили. Зараз каже, що їх не окупували, а ... освободили.
Услышат от него прямую речь - обнулят. Не зря )(уйло подписало "закон" - по которому любой шаг в право или лево - статья. В условиях "военного положения" на оккупированных частях - расстрел.( не круто?)
lapay написав:Можливо, фюрер дійсно отримав якесь попередження, давно не було масованих обстрілів, навіть Херсон не обстрілюють. Якщо тиждень не буде обстрілів, то дай бог, щоб було правдою.
Эти вопросы стоит задавать "нашим", но ясное дело их мы не получим.
давно не було масованих обстрілів
привід 1 небагато вже ракет залишилось...треба економити (80%)
привід 2 рф намагається робити кроки для підвищення шансу на переговори (10%)
привід 3 на підготовку планового масивного ракетного удару потрібно 10-15 діб (10%)
Український снайпер встановив новий світовий рекорд з найдальшого бойового снайперського пострілу. Рекорд підтверджено Генштабом. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ. Український спецпризначенець з підрозділу "Омега" Нацгвардії України влучним пострілом ліквідував окупанта, який пересувався на відстані 2710м. Тепер український захисник посідає 2 місце у світовому рейтингу. Перше місце у світі займає постріл канадського снайпера на дистанцію 3540 метрів під час виконання завдання в Іраку. Друге місце належало британцю Крейгу Харрісону, який "вполював" мішень на дистанції 2475 метрів. https://tsn.ua/ukrayina/znay-nashih-ukr ... 00825.html
Збройні сили України (ЗСУ) повинні скористатися помилкою президента РФ Володимира Путіна, який "підганяє" своїх військових вести наступ.
Як йдеться у свіжій доповіді аналітиків Інституту вивчення війни (ISW),той факт, що Путін продовжує підганяти своїх генералів до наступу за існуючих обставин, є серйозною помилкою з військової точки зору.
"Це, ймовірно, пов'язано з тими психологічними факторами, які змусили Путіна віддати наказ про вторгнення, але також і з потребою Путіна продемонструвати свою жорсткість голові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Тому Путін навряд чи буде прагнути до припинення вогню, якщо воно не супроводжуватиметься значними українськими або міжнародними поступками", - вважають аналітики.