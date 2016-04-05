|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 14 лис, 2022 09:35
prodigy написав: edvardd написав:
️ЗСУ звільнили територію Кінбурнської коси до села Геройське, - росЗМІ. Начебто наш десант висадився там 12 листопада.Чекаємо підтвердження від Генштабу
4 взрыва в Запорожье, похоже на С300...
гарна новина
морпіхі і десант -Герої
Ніби фейк
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32268
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7620 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|107031
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|471977
|
|
|1
|4203
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|