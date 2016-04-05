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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2661266226632664>
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 08:53

  edvardd написав:❗️ЗСУ звільнили територію Кінбурнської коси до села Геройське, - росЗМІ. Начебто наш десант висадився там 12 листопада.Чекаємо підтвердження від Генштабу

4 взрыва в Запорожье, похоже на С300...


гарна новина

морпіхі і десант -Герої
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Український снайпер встановив новий світовий рекорд з найдальшого бойового снайперського пострілу. Рекорд підтверджено Генштабом.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Український спецпризначенець з підрозділу "Омега" Нацгвардії України влучним пострілом ліквідував окупанта, який пересувався на відстані 2710м. Тепер український захисник посідає 2 місце у світовому рейтингу.
Перше місце у світі займає постріл канадського снайпера на дистанцію 3540 метрів під час виконання завдання в Іраку. Друге місце належало британцю Крейгу Харрісону, який "вполював" мішень на дистанції 2475 метрів.
https://tsn.ua/ukrayina/znay-nashih-ukr ... 00825.html
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:Отток там не такой и большой


понятно что 48 млн в 2019 -это туристы и 10 в млн в 2022 на 90% тоже туристы/бизнес

эмиграция за последних 3 года не больше 3-3,5млн (это не сравнимо в нашей вынужденной эмиграцией)

настораживает то, что на находящейся в оккупации украинской территории от 500 тысяч мужчин "призивного розроста" (которым не хватило ума или возможностей уехать)
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 09:33

Збройні сили України (ЗСУ) повинні скористатися помилкою президента РФ Володимира Путіна, який "підганяє" своїх військових вести наступ.

Як йдеться у свіжій доповіді аналітиків Інституту вивчення війни (ISW),той факт, що Путін продовжує підганяти своїх генералів до наступу за існуючих обставин, є серйозною помилкою з військової точки зору.

"Це, ймовірно, пов'язано з тими психологічними факторами, які змусили Путіна віддати наказ про вторгнення, але також і з потребою Путіна продемонструвати свою жорсткість голові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Тому Путін навряд чи буде прагнути до припинення вогню, якщо воно не супроводжуватиметься значними українськими або міжнародними поступками", - вважають аналітики.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  edvardd написав:️ЗСУ звільнили територію Кінбурнської коси до села Геройське, - росЗМІ. Начебто наш десант висадився там 12 листопада.Чекаємо підтвердження від Генштабу

4 взрыва в Запорожье, похоже на С300...


гарна новина

морпіхі і десант -Герої
Ніби фейк
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:00

про освобождение Херсона

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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:03

  Faceless написав:
prodigy написав:
  edvardd написав:️ЗСУ звільнили територію Кінбурнської коси до села Геройське, - росЗМІ. Начебто наш десант висадився там 12 листопада.Чекаємо підтвердження від Генштабу

4 взрыва в Запорожье, похоже на С300...


гарна новина

морпіхі і десант -Герої
Ніби фейк

С утра появилось видео как наши на множестве лодок куда-то плыли по морю на рассвете. И Ким намекал в постах. Так что может и не фейк.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:06

  Faceless написав:
prodigy написав:
  edvardd написав:️ЗСУ звільнили територію Кінбурнської коси до села Геройське, - росЗМІ. Начебто наш десант висадився там 12 листопада.Чекаємо підтвердження від Генштабу

4 взрыва в Запорожье, похоже на С300...


гарна новина

морпіхі і десант -Герої
Ніби фейк

edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:11

prodigy как я и говорил это война не за территории.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:ЗСУ звільнили територію Кінбурнської коси до села Геройське, - росЗМІ. Начебто наш десант висадився там 12 листопада.Чекаємо підтвердження від Генштабу

Змахує на маячню.
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