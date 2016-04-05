Український снайпер встановив новий світовий рекорд з найдальшого бойового снайперського пострілу. Рекорд підтверджено Генштабом. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ. Український спецпризначенець з підрозділу "Омега" Нацгвардії України влучним пострілом ліквідував окупанта, який пересувався на відстані 2710м. Тепер український захисник посідає 2 місце у світовому рейтингу. Перше місце у світі займає постріл канадського снайпера на дистанцію 3540 метрів під час виконання завдання в Іраку. Друге місце належало британцю Крейгу Харрісону, який "вполював" мішень на дистанції 2475 метрів. https://tsn.ua/ukrayina/znay-nashih-ukr ... 00825.html
Збройні сили України (ЗСУ) повинні скористатися помилкою президента РФ Володимира Путіна, який "підганяє" своїх військових вести наступ.
Як йдеться у свіжій доповіді аналітиків Інституту вивчення війни (ISW),той факт, що Путін продовжує підганяти своїх генералів до наступу за існуючих обставин, є серйозною помилкою з військової точки зору.
"Це, ймовірно, пов'язано з тими психологічними факторами, які змусили Путіна віддати наказ про вторгнення, але також і з потребою Путіна продемонструвати свою жорсткість голові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Тому Путін навряд чи буде прагнути до припинення вогню, якщо воно не супроводжуватиметься значними українськими або міжнародними поступками", - вважають аналітики.