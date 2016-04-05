Україна проголосувала за пропозицію палестинців дозволити Міжнародному суду у Гаазі розслідувати присутність євреїв на Західному березі Йордану як ситуацію «безперервної окупації».
Михайло Бродський, Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні:
Підтримання Україною резолюції ООН "Практика Ізраїлю, заперечення звязків євреїв з Храмовою горою та заклик до консультативного висновку Міжнародного Суду надзвичайно розчаровують. Підтримка антиізраїльських ініціатив у ООН не сприяє зміцненню довіри між Ізріїлем і Україною"