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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:24

Україна постійно клянчить в Ізраїля допомогу, зброю в тому числі. А тим часом Кисилиця голосує за антиізраїльську резолюцію. Вже вдруге протягом місяця.
Україна проголосувала за пропозицію палестинців дозволити Міжнародному суду у Гаазі розслідувати присутність євреїв на Західному березі Йордану як ситуацію «безперервної окупації».
Михайло Бродський, Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні:
Підтримання Україною резолюції ООН "Практика Ізраїлю, заперечення звязків євреїв з Храмовою горою та заклик до консультативного висновку Міжнародного Суду надзвичайно розчаровують. Підтримка антиізраїльських ініціатив у ООН не сприяє зміцненню довіри між Ізріїлем і Україною"
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 11:12

  sashaqbl написав:Україна постійно клянчить в Ізраїля допомогу, зброю в тому числі. А тим часом Кисилиця голосує за антиізраїльську резолюцію. Вже вдруге протягом місяця.
Україна проголосувала за пропозицію палестинців дозволити Міжнародному суду у Гаазі розслідувати присутність євреїв на Західному березі Йордану як ситуацію «безперервної окупації».
Михайло Бродський, Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні:
Підтримання Україною резолюції ООН "Практика Ізраїлю, заперечення звязків євреїв з Храмовою горою та заклик до консультативного висновку Міжнародного Суду надзвичайно розчаровують. Підтримка антиізраїльських ініціатив у ООН не сприяє зміцненню довіри між Ізріїлем і Україною"

всё правильно-пусть помогают если хотят чтобы мы за них голосовали.А то привыкли всех вертеть на одном месте. :D
konstantin kirovograd
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