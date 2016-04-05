Україна постійно клянчить в Ізраїля допомогу, зброю в тому числі. А тим часом Кисилиця голосує за антиізраїльську резолюцію. Вже вдруге протягом місяця. Україна проголосувала за пропозицію палестинців дозволити Міжнародному суду у Гаазі розслідувати присутність євреїв на Західному березі Йордану як ситуацію «безперервної окупації». Михайло Бродський, Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні:
Підтримання Україною резолюції ООН "Практика Ізраїлю, заперечення звязків євреїв з Храмовою горою та заклик до консультативного висновку Міжнародного Суду надзвичайно розчаровують. Підтримка антиізраїльських ініціатив у ООН не сприяє зміцненню довіри між Ізріїлем і Україною"
sashaqbl написав:Україна постійно клянчить в Ізраїля допомогу, зброю в тому числі. А тим часом Кисилиця голосує за антиізраїльську резолюцію. Вже вдруге протягом місяця. Україна проголосувала за пропозицію палестинців дозволити Міжнародному суду у Гаазі розслідувати присутність євреїв на Західному березі Йордану як ситуацію «безперервної окупації». Михайло Бродський, Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні:
Підтримання Україною резолюції ООН "Практика Ізраїлю, заперечення звязків євреїв з Храмовою горою та заклик до консультативного висновку Міжнародного Суду надзвичайно розчаровують. Підтримка антиізраїльських ініціатив у ООН не сприяє зміцненню довіри між Ізріїлем і Україною"
всё правильно-пусть помогают если хотят чтобы мы за них голосовали.А то привыкли всех вертеть на одном месте.
konstantin kirovograd написав:судя по интервью наших воинов армия днр и лнр воюет с большим остервениением чем регулярная росии. Азовцы говорили это тоже.Там и учителя призванные шмаляют по нашим и кидают гранаты будь здоров.....это к тому что не 15 а хватило и 8 лет уродов вырастить
Фішка в тому, що "армії" ордловців вистачить ще на 2-3 місяці, бо вся вогнева потужність з херсонського плацдарму буде перенесена як раз на чмобіків та ордловців. Після цього ніяких особливих стабілізаційних заходів не знадобиться.
lapay написав:Двоюрідний брат жінки, з сім'єю, потрапив в окупацію біля Маріуполя, дочка з хлопцем ледве встигли втекти з Маріуполя. Дякував, майже українською мовою, за нашу допомогу, коли ще перекази проходили. Зараз каже, що їх не окупували, а ... освободили.
Услышат от него прямую речь - обнулят. Не зря )(уйло подписало "закон" - по которому любой шаг в право или лево - статья. В условиях "военного положения" на оккупированных частях - расстрел.( не круто?)
lapay написав:Можливо, фюрер дійсно отримав якесь попередження, давно не було масованих обстрілів, навіть Херсон не обстрілюють. Якщо тиждень не буде обстрілів, то дай бог, щоб було правдою.
Эти вопросы стоит задавать "нашим", но ясное дело их мы не получим.
давно не було масованих обстрілів
привід 1 небагато вже ракет залишилось...треба економити (80%)
привід 2 рф намагається робити кроки для підвищення шансу на переговори (10%)
привід 3 на підготовку планового масивного ракетного удару потрібно 10-15 діб (10%)