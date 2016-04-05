Україна постійно клянчить в Ізраїля допомогу, зброю в тому числі. А тим часом Кисилиця голосує за антиізраїльську резолюцію. Вже вдруге протягом місяця. Україна проголосувала за пропозицію палестинців дозволити Міжнародному суду у Гаазі розслідувати присутність євреїв на Західному березі Йордану як ситуацію «безперервної окупації». Михайло Бродський, Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні:
Підтримання Україною резолюції ООН "Практика Ізраїлю, заперечення звязків євреїв з Храмовою горою та заклик до консультативного висновку Міжнародного Суду надзвичайно розчаровують. Підтримка антиізраїльських ініціатив у ООН не сприяє зміцненню довіри між Ізріїлем і Україною"
sashaqbl написав:Україна постійно клянчить в Ізраїля допомогу, зброю в тому числі. А тим часом Кисилиця голосує за антиізраїльську резолюцію. Вже вдруге протягом місяця. Україна проголосувала за пропозицію палестинців дозволити Міжнародному суду у Гаазі розслідувати присутність євреїв на Західному березі Йордану як ситуацію «безперервної окупації». Михайло Бродський, Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні:
Підтримання Україною резолюції ООН "Практика Ізраїлю, заперечення звязків євреїв з Храмовою горою та заклик до консультативного висновку Міжнародного Суду надзвичайно розчаровують. Підтримка антиізраїльських ініціатив у ООН не сприяє зміцненню довіри між Ізріїлем і Україною"
всё правильно-пусть помогают если хотят чтобы мы за них голосовали.А то привыкли всех вертеть на одном месте.
konstantin kirovograd написав:судя по интервью наших воинов армия днр и лнр воюет с большим остервениением чем регулярная росии. Азовцы говорили это тоже.Там и учителя призванные шмаляют по нашим и кидают гранаты будь здоров.....это к тому что не 15 а хватило и 8 лет уродов вырастить
Фішка в тому, що "армії" ордловців вистачить ще на 2-3 місяці, бо вся вогнева потужність з херсонського плацдарму буде перенесена як раз на чмобіків та ордловців. Після цього ніяких особливих стабілізаційних заходів не знадобиться.
lapay написав:Двоюрідний брат жінки, з сім'єю, потрапив в окупацію біля Маріуполя, дочка з хлопцем ледве встигли втекти з Маріуполя. Дякував, майже українською мовою, за нашу допомогу, коли ще перекази проходили. Зараз каже, що їх не окупували, а ... освободили.
Услышат от него прямую речь - обнулят. Не зря )(уйло подписало "закон" - по которому любой шаг в право или лево - статья. В условиях "военного положения" на оккупированных частях - расстрел.( не круто?)
lapay написав:Можливо, фюрер дійсно отримав якесь попередження, давно не було масованих обстрілів, навіть Херсон не обстрілюють. Якщо тиждень не буде обстрілів, то дай бог, щоб було правдою.
Эти вопросы стоит задавать "нашим", но ясное дело их мы не получим.
давно не було масованих обстрілів
привід 1 небагато вже ракет залишилось...треба економити (80%)
привід 2 рф намагається робити кроки для підвищення шансу на переговори (10%)
привід 3 на підготовку планового масивного ракетного удару потрібно 10-15 діб (10%)
Изучите тактику применённую США на Тихоокеанском фронте во вторую мировую.
vitaliian написав:prodigy как я и говорил это война не за территории.
- Это чисто империалистическая. Просто Вы реально не представляете фактического состояния дел, на сегодня. В принципе как и происходящих процессов. Не хотите понимать их цель, и видеть результат.(Его никогда не обнародуют, даже в виде статистики - ибо это "Война")
vitaliian написав:Расход западного вооружения им дадут 10 млн мобиков. В феврале мало кто знал про летающие иранские мопеды, тем не менее они появились, как черт из табакерки. То что сейчас нет техники, не означает что ее не будет через год-два-три. В Китае маячит системный кризис, ему нужны крупные заказы и дешёвые энергоносители. У пуйла есть и то и другое. А также общие враги.
І що змінилося від появи мопедів? Після їх появи звільнили Херсон. Нам почали поставляти Авенджери(їх просили з початку війни, але Пентагон не погоджував передачу). Почалися поставки Vampire(на основі самонавідної модифікації ракети HYDRA-70). Почалися поставки антидронових рушниць. Ні дрони, ні мобілізація поки що ні якого перелому на фронті не призвели. Натомість публікація відео зі стратою вагнерівця(яка трапилася ще в першій половині жовтня) - натякає на те, що є певні проблеми з особовим складом.
Тим часом ISW не бачить передумов для переговорів чи перелому:
Американські експерти сумніваються, що Росії вдасться досягти значних успіхів на Донеччині в оперативному плані. Однією з причин ймовірних невдач російської армії є недостатня підготовка і погане оснащення російських мобілізованих, які дуже неохоче воюють. Україна та її прихильники повинні скористатися помилкою Путіна, продовжуючи контрнаступ за обставин, набагато більш сприятливих для Києва, ніж для Москви. В ISW прогнозують, що зі зниженням температури бойові дії, швидше за все, посиляться, ніж послабляться. Військовослужбовці, яким бракуватиме зимового одягу та теплих приміщень, з високою ймовірністю страждатимуть від обмороження, твердять розвідники. Узимку збільшиться кількість опадів, швидкість вітру та снігопаду. Кожна з цих погодних умов створюватиме додаткові виклики і без того низькому моральному духу російських сил, додають у розвідці. https://www.bbc.com/ukrainian/news-63620387