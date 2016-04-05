"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — сказал он военным. Зеленский также поблагодарил страны НАТО и других союзников за поддержку в войне против россии. Как видим, Зеленский не боится посещать только что освобожденный город, где вчера еще зачищали рашистов. Тем временем, бункерный путин затаился на урале и даже боится выступить оттуда по скайпу на саммите G-20
«Херсонский енот научил всех зверей в крымском зоопарке песне «путин х@уйло»
Срочно забирайте! Доплата гарантирована». Напомним, что рашисты перед бегством с Херсона похитили (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/51242) енота из местного зоопарка. В Минобороны Украины пообещали найти украденного херсонского енота, а спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в свою очередь сообщил, что украинская сторона готова обменять десятерых попавших в плен российских мобилизованных солдат на похищенное животное.
Oleg Nikolenko 2 ч. · ЗМІ: «МЗС РФ: Росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська. У діалозі треба враховувати ситуацію на землі».
Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови. Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих ґарантій про неповторення агресії. За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо.