RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2661266226632664
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:36

Зеленский приехал в освобожденный Херсон, — Reuters (https://www.reuters.com/world/europe/uk ... 022-11-14/)

"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — сказал он военным.
Зеленский также поблагодарил страны НАТО и других союзников за поддержку в войне против россии.
Как видим, Зеленский не боится посещать только что освобожденный город, где вчера еще зачищали рашистов. Тем временем, бункерный путин затаился на урале и даже боится выступить оттуда по скайпу на саммите G-20
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8013
З нами з: 20.11.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 2540 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:39

  otg написав:
  sashaqbl написав:
  edvardd написав:ЗСУ звільнили територію Кінбурнської коси до села Геройське, - росЗМІ. Начебто наш десант висадився там 12 листопада.Чекаємо підтвердження від Генштабу

Змахує на маячню.
100% Тем более если дали посмотреть на всеувидение. Высадится конечно можно, но удержаться там не реально учитывая что кругом вода. Ну пусть орки понервничают. :)


Если вы видели видео, то солнце всходит с правого борта - десант возвращается с Кинбурна после ночного рейда. А удержать Кинбурн можно огневым контролем как Змеиный ...[/quote]

Telegram (https://t.me/infosprotyv/6103)
Інформаційний Спротив
‼️По данным ОК "Юг", вчера продолжались активные действия по деоккупации Кинбурнской косы в Николаевской области.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8013
З нами з: 20.11.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 2540 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:54

«Херсонский енот научил всех зверей в крымском зоопарке песне «путин х@уйло»

Срочно забирайте! Доплата гарантирована».
Напомним, что рашисты перед бегством с Херсона похитили (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/51242) енота из местного зоопарка.
В Минобороны Украины пообещали найти украденного херсонского енота, а спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в свою очередь сообщил, что украинская сторона готова обменять десятерых попавших в плен российских мобилизованных солдат на похищенное животное.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8013
З нами з: 20.11.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 2540 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:57

Если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возгла

  Kudrjavuy написав:(Зе, столкнувшись с этим в 2019 году положил ... на Украину и её возможности с оборонкой.)

Если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить (с)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29957
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2580 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 14:18

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:(Зе, столкнувшись с этим в 2019 году положил ... на Украину и её возможности с оборонкой.)

Если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить (с)

Пока, что не произошло ни того ни другого.
Иными словами процесс называется "Дэ"
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10225
З нами з: 20.09.12
Подякував: 745 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko ... 2258346988
Oleg Nikolenko
2 ч. ·
ЗМІ: «МЗС РФ: Росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська. У діалозі треба враховувати ситуацію на землі».

Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови. Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих ґарантій про неповторення агресії. За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо.

У каждого своя интерпритация сказанного. :cry:
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10225
З нами з: 20.09.12
Подякував: 745 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 14:29

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:(Зе, столкнувшись с этим в 2019 году положил ... на Украину и её возможности с оборонкой.)

Если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить (с)

Пока, что не произошло ни того ни другого.
Иными словами процесс называется "Дэ"

корупцьія вна нєнцьі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29957
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2580 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2661266226632664
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: konstantin kirovograd і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107043
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472019
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4203
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1025)
14.11.2022 14:21
ТАС (184)
14.11.2022 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.