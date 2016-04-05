RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2662266326642665>
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:36

Зеленский приехал в освобожденный Херсон, — Reuters (https://www.reuters.com/world/europe/uk ... 022-11-14/)

"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — сказал он военным.
Зеленский также поблагодарил страны НАТО и других союзников за поддержку в войне против россии.
Как видим, Зеленский не боится посещать только что освобожденный город, где вчера еще зачищали рашистов. Тем временем, бункерный путин затаился на урале и даже боится выступить оттуда по скайпу на саммите G-20
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8014
З нами з: 20.11.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 2540 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:39

  otg написав:
  sashaqbl написав:
  edvardd написав:ЗСУ звільнили територію Кінбурнської коси до села Геройське, - росЗМІ. Начебто наш десант висадився там 12 листопада.Чекаємо підтвердження від Генштабу

Змахує на маячню.
100% Тем более если дали посмотреть на всеувидение. Высадится конечно можно, но удержаться там не реально учитывая что кругом вода. Ну пусть орки понервничают. :)


Если вы видели видео, то солнце всходит с правого борта - десант возвращается с Кинбурна после ночного рейда. А удержать Кинбурн можно огневым контролем как Змеиный ...[/quote]

Telegram (https://t.me/infosprotyv/6103)
Інформаційний Спротив
‼️По данным ОК "Юг", вчера продолжались активные действия по деоккупации Кинбурнской косы в Николаевской области.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8014
З нами з: 20.11.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 2540 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:54

«Херсонский енот научил всех зверей в крымском зоопарке песне «путин х@уйло»

Срочно забирайте! Доплата гарантирована».
Напомним, что рашисты перед бегством с Херсона похитили (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/51242) енота из местного зоопарка.
В Минобороны Украины пообещали найти украденного херсонского енота, а спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в свою очередь сообщил, что украинская сторона готова обменять десятерых попавших в плен российских мобилизованных солдат на похищенное животное.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8014
З нами з: 20.11.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 2540 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:57

Если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возгла

  Kudrjavuy написав:(Зе, столкнувшись с этим в 2019 году положил ... на Украину и её возможности с оборонкой.)

Если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить (с)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29957
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2580 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko ... 2258346988
Oleg Nikolenko
2 ч. ·
ЗМІ: «МЗС РФ: Росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська. У діалозі треба враховувати ситуацію на землі».

Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови. Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих ґарантій про неповторення агресії. За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо.

У каждого своя интерпритация сказанного. :cry:
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10227
З нами з: 20.09.12
Подякував: 745 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 14:37

  edvardd написав:Зеленский приехал в освобожденный Херсон, — Reuters (https://www.reuters.com/world/europe/uk ... 022-11-14/)

"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — сказал он военным.
Зеленский также поблагодарил страны НАТО и других союзников за поддержку в войне против россии.
Как видим, Зеленский не боится посещать только что освобожденный город, где вчера еще зачищали рашистов. Тем временем, бункерный путин затаился на урале и даже боится выступить оттуда по скайпу на саммите G-20

насчёт медийной харизмы и смелости наш Президент даст фору всем вместе взятым лидерам ЕС с ихними мямлями.На фоне дедушек типа луки и моли плешивой то вообще топчик.
Прошу не переводить на 25/75% а согласится что в данной ситуации Александрович красава
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1177
З нами з: 20.01.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 15:14

  konstantin kirovograd написав:насчёт медийной харизмы и смелости наш Президент даст фору всем вместе взятым лидерам ЕС с ихними мямлями.На фоне дедушек типа луки и моли плешивой то вообще топчик.
Прошу не переводить на 25/75% а согласится что в данной ситуации Александрович красава

Согласен. Уделал просто в ноль. Ведь что это по факту для российского обывателя ? Президент Украины на территории россии )
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 900
З нами з: 10.10.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Президент Украины на территории россии )

На которой сам президент росии не был никогда).
Усы пескова дале ничего внятного не смогли выдавить из себя))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8252
З нами з: 15.02.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1903 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 16:21

  konstantin kirovograd написав:наш Президент даст фору всем вместе взятым лидерам ЕС
Всі наші переваги - це продовження наших недоліків..
Наприклад
За що мене недолюблюють на цих сторінках? - Вперто гну свою думку...
Що є основою моїх успіхів?
Те саме - Вперто гну свою думку...

Так само і з Президентом..
Його перевага - вміння розпіарити якусь думку населенню
Його недоліки - він слабопрацездатний, тому замість навязування СВОЄЇ - він визначає яку найлегше навязати...і те що вже зародилось в населенні - він просто посилює..

Але тут криється й основи його майбутньої поразки..
Флюгер завжди показує правильний напрям вітру...Але замінити компас - флюгером - ще нікому не вдавалось.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25991
З нами з: 15.01.09
Подякував: 256 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путя дозволив могилізувати узбеків, таджиків та інших іноземців...
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 875
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2662266326642665>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, sashaqbl і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107048
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472041
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4203
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.