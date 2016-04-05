"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — сказал он военным. Зеленский также поблагодарил страны НАТО и других союзников за поддержку в войне против россии. Как видим, Зеленский не боится посещать только что освобожденный город, где вчера еще зачищали рашистов. Тем временем, бункерный путин затаился на урале и даже боится выступить оттуда по скайпу на саммите G-20
«Херсонский енот научил всех зверей в крымском зоопарке песне «путин х@уйло»
Срочно забирайте! Доплата гарантирована». Напомним, что рашисты перед бегством с Херсона похитили (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/51242) енота из местного зоопарка. В Минобороны Украины пообещали найти украденного херсонского енота, а спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в свою очередь сообщил, что украинская сторона готова обменять десятерых попавших в плен российских мобилизованных солдат на похищенное животное.
Oleg Nikolenko 2 ч. · ЗМІ: «МЗС РФ: Росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська. У діалозі треба враховувати ситуацію на землі».
Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови. Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих ґарантій про неповторення агресії. За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо.
"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — сказал он военным. Зеленский также поблагодарил страны НАТО и других союзников за поддержку в войне против россии. Как видим, Зеленский не боится посещать только что освобожденный город, где вчера еще зачищали рашистов. Тем временем, бункерный путин затаился на урале и даже боится выступить оттуда по скайпу на саммите G-20
насчёт медийной харизмы и смелости наш Президент даст фору всем вместе взятым лидерам ЕС с ихними мямлями.На фоне дедушек типа луки и моли плешивой то вообще топчик. Прошу не переводить на 25/75% а согласится что в данной ситуации Александрович красава
konstantin kirovograd написав:насчёт медийной харизмы и смелости наш Президент даст фору всем вместе взятым лидерам ЕС с ихними мямлями.На фоне дедушек типа луки и моли плешивой то вообще топчик. Прошу не переводить на 25/75% а согласится что в данной ситуации Александрович красава
Согласен. Уделал просто в ноль. Ведь что это по факту для российского обывателя ? Президент Украины на территории россии )
konstantin kirovograd написав:наш Президент даст фору всем вместе взятым лидерам ЕС
Всі наші переваги - це продовження наших недоліків.. Наприклад За що мене недолюблюють на цих сторінках? - Вперто гну свою думку... Що є основою моїх успіхів? Те саме - Вперто гну свою думку...
Так само і з Президентом.. Його перевага - вміння розпіарити якусь думку населенню Його недоліки - він слабопрацездатний, тому замість навязування СВОЄЇ - він визначає яку найлегше навязати...і те що вже зародилось в населенні - він просто посилює..
Але тут криється й основи його майбутньої поразки.. Флюгер завжди показує правильний напрям вітру...Але замінити компас - флюгером - ще нікому не вдавалось.