"WSJ слило с ссылкой на европейских дипломатов информацию о том, что от Украины ждут изменения позиции по Крыму. Ключевое в этом посыле, что он идет от европейских источников. Я подтверждаю эту информацию в том плане, что, как минимум, французы толкают такие нарративы по дипломатическим каналам, еще до слива через WSJ. Суть заключается в том, что Украине готовы отдать все, даже включая ОРДЛО, но про Крым мол забудьте, ибо не туда ветер веет", - пише політолог Юрій Романенко на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:
"Однако, я напомню всем дорогим украинцам, что накануне 24 февраля нам говорили поднять лапы и сделать харакири. Потому наша воля является определяющим фактором относительно возврата наших территорий. Даже, если на этот возврат уйдет десятки лет.
"Вашингтон дал понять Украине, что Киев должен как минимум казаться открытым для решения путем переговоров. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан передал это сообщение президенту Владимиру Зеленскому... Два европейских дипломата, проинформированных о дискуссиях, заявили, что господин Салливан рекомендовал команде господина Зеленского начать думать о своих реалистических требованиях и приоритетах для переговоров, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма, который был аннексирован в 2014 году", - говорится в публикации издания. Представители администрации Байдена, в том числе Салливан, продолжают публично заявлять, что Вашингтон не будет давить на Киев в дипломатическом направлении, что вызывает удивление союзников США по НАТО. По словам двух высокопоставленных чиновников, представители Госдепартамента США на прошлой неделе проинформировали некоторых европейских партнеров в Вашингтоне, чтобы развеять опасения по поводу изменения подхода администрации. "Наша работа – поставить их в лучшее положение на поле боя, чтобы, когда и если появится возможность для дипломатии, они были в лучшем положении за столом переговоров", – заявил Салливан". Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.
Вероятно они не понимают, что такое Азовское море, Чёрное море,... Или, если правильно трактовать - их хорошо заинтересовали. Посмотрим чем сегодня закончиться заседание в ООН, что начнётся через 5 минут.
sashaqbl написав:Україна постійно клянчить в Ізраїля допомогу, зброю в тому числі. А тим часом Кисилиця голосує за антиізраїльську резолюцію. Вже вдруге протягом місяця. Україна проголосувала за пропозицію палестинців дозволити Міжнародному суду у Гаазі розслідувати присутність євреїв на Західному березі Йордану як ситуацію «безперервної окупації». Михайло Бродський, Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні:
Підтримання Україною резолюції ООН "Практика Ізраїлю, заперечення звязків євреїв з Храмовою горою та заклик до консультативного висновку Міжнародного Суду надзвичайно розчаровують. Підтримка антиізраїльських ініціатив у ООН не сприяє зміцненню довіри між Ізріїлем і Україною"
1)это не ваше дело, как голосует Украина (голосует правильно)
2)а продажа оружие-это другая тема (тем более что Израиль продает оружие даже тем, кто против него голосует)
Дыма, без огня не бывает - главное знать, где он "даже тлеет".
Россия хочет взять паузу для продолжения войны с новой силой. Украина не пойдет на уступки по Крыму, - Кулеба о якобы готовности РФ к переговорам https://censor.net/ru/news/3380474/ross ... ustupki_po Киев не рассматривает даже теоретически какие-либо уступки по вопросу Крыма.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Расставлю точки над "i" по поводу медийных и иногда кулуарных разговоров о давлении на Украину по переговорам, как далеко может зайти Украина в освобождении своих территорий и что будет дальше и т.д.
1. Слушайте Президента Зеленского: Россия должна вывести свои оккупационные войска с территории Украины в международно-признанных границах;
2. Украина не отказывается от дипломатии. Но нынешние заявления Кремля о якобы готовности к переговорам – это только дымовой занавес. Россия играет в конструктив, а действительно хочет взять паузу, чтобы оправиться и впоследствии продолжить войну с новой силой. Мы не пойдем на это и призываем партнеров не подыгрывать Москве;
3. Киев не рассматривает даже теоретически какие-либо уступки по вопросу Крыма. Нет ни для нас, ни для международного права никакой разницы между Херсоном и Севастополем. Все это – Украина;
4. Разговоры о том, что Украина будет терпеть или подвергаться любым подталкиваниям, если они противоречат нашим интересам. Я вообще советую всем оставить это доисторическое восприятие Украины как того, на кого давят и кого заставляют. Сегодня Украина давит и заставляет. Мы творим новую историю вместе с теми в мире, кто стоит с нами бок о бок.
5. Что касается тех в мире, кто за кулисами разглагольствует о том, что не верит в победу Украины и выражает бесконечные сомнения, то сегодня я выступал на Совете министров ЕС и рассказал одну историю", - пишет Кулеба.
По его словам, невозможно победить, если не верить.
"Я благодарю всех, кто верит в победу Украины. Вы не пожалеете, что заняли такую позицию. Если мы останемся единственными и принципиальными в эти трудные времена, мы будем также праздновать восстановление мира и безопасности в Европе. И чем больше будет поддержки, чем больше оружия мы получим, тем быстрее этот день наступит", – добавил Кулеба. Источник: https://censor.net/ru/n3380474
очередная муйня про территории, памятники "войнам асвабодителям", улица Дерибасовская и другой совковый бред (про дружбу народов, общие песни, смешанные семьи ) и предложением вернуть Ужгород чехам(венграм), а Одессу туркам
печально, когда человека (далеко не глупого) клинит на теме украинского национализма