понеділок, 14 листопад 2022, 0:15"WSJ слило с ссылкой на европейских дипломатов информацию о том, что от Украины ждут изменения позиции по Крыму. Ключевое в этом посыле, что он идет от европейских источников. Я подтверждаю эту информацию в том плане, что, как минимум, французы толкают такие нарративы по дипломатическим каналам, еще до слива через WSJ. Суть заключается в том, что Украине готовы отдать все, даже включая ОРДЛО, но про Крым мол забудьте, ибо не туда ветер веет", - пише політолог Юрій Романенко на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:"Однако, я напомню всем дорогим украинцам, что накануне 24 февраля нам говорили поднять лапы и сделать харакири. Потому наша воля является определяющим фактором относительно возврата наших территорий. Даже, если на этот возврат уйдет десятки лет."Вашингтон дал понять Украине, что Киев должен как минимум казаться открытым для решения путем переговоров. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан передал это сообщение президенту Владимиру Зеленскому... Два европейских дипломата, проинформированных о дискуссиях, заявили, что господин Салливан рекомендовал команде господина Зеленского начать думать о своих реалистических требованиях и приоритетах для переговоров, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма, который был аннексирован в 2014 году", - говорится в публикации издания.Представители администрации Байдена, в том числе Салливан, продолжают публично заявлять, что Вашингтон не будет давить на Киев в дипломатическом направлении, что вызывает удивление союзников США по НАТО.По словам двух высокопоставленных чиновников, представители Госдепартамента США на прошлой неделе проинформировали некоторых европейских партнеров в Вашингтоне, чтобы развеять опасения по поводу изменения подхода администрации."Наша работа – поставить их в лучшее положение на поле боя, чтобы, когда и если появится возможность для дипломатии, они были в лучшем положении за столом переговоров", – заявил Салливан".Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.