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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 26642665266626672668>
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:писать про Херсон как территорию роиси-это невежество, такое даже подумать кощунство

Мені здавалось, що у вас є здатність зрозуміти, що "Херсон, як територія росії" в цих постах згадується як воно сприйиається расєйським обивателєм. І саме про реакцію цього обиватєля ми говоримо, коли Зеленський за 3 км від сірої зони знаходиться ( а ще 3 дні тому там висів триколор). А путін тут не був навіть тоді, коли до сірої зони було кілька десятків км.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А хто "готовий віддати все, окрім Криму"?


теж цікавить хто це...
в теорії це був би супер варіант. А Крим повернеться років через 10-20 мирним шляхом
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:13

  Kudrjavuy написав:
"Украине готовы отдать все, даже включая ОРДЛО, но про Крым мол забудьте, ибо не туда ветер веет", - політолог
понеділок, 14 листопад 2022, 0:15
https://patrioty.org.ua/blogs/ukrayne-h ... 43498.html
"WSJ слило с ссылкой на европейских дипломатов информацию о том, что от Украины ждут изменения позиции по Крыму. Ключевое в этом посыле, что он идет от европейских источников. Я подтверждаю эту информацию в том плане, что, как минимум, французы толкают такие нарративы по дипломатическим каналам, еще до слива через WSJ. Суть заключается в том, что Украине готовы отдать все, даже включая ОРДЛО, но про Крым мол забудьте, ибо не туда ветер веет", - пише політолог Юрій Романенко на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:


ЗСУ як завжди забули запитати...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:22

Возможно освободили Олешки... :shock:
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:24

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:А хто "готовий віддати все, окрім Криму"?


теж цікавить хто це...
в теорії це був би супер варіант. А Крим повернеться років через 10-20 мирним шляхом

:roll:
Это было бы на порядок страшнее "Карабахского вопроса"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:ЗСУ як завжди забули запитати...


не потрібно робити з ЗСУ якогось безликого супергероя з коміксів.. за цими буквами життя і смерть простих солдат, радість і горе їхніх родин.
Головне це зберегти їх життя, а не закидувати москвалів шапками
Таке відчуття що тут половина вже готові штурмом уральські гори брати
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Это было бы на порядок страшнее "Карабахского вопроса"


тобто якщо гіпотетично літом 2023 нам прямим текстом скажуть що на Крим патронів небуде, пока закінчувати з війною, то наша армія все рівно рване до Криму з вилами?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:30

  andrijk777 написав:
  Kudrjavuy написав:
"Украине готовы отдать все, даже включая ОРДЛО, но про Крым мол забудьте, ибо не туда ветер веет", - політолог
понеділок, 14 листопад 2022, 0:15
https://patrioty.org.ua/blogs/ukrayne-h ... 43498.html

А хто "готовий віддати Україні все, окрім Криму"?

Если это написал Юрий Романенко, значит, он на....дел

И я не удивлён, что сюда это притащил Kudrjavuy
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:31

В оригинале я бы не прочёл:
https://twitter.com/AJABreaking/status/ ... 8585761792
Білий дім: На зустрічі в Анкарі директор ЦРУ передав російському колезі попередження про наслідки застосування Росією ядерної зброї
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:34

  Letusrock написав:
  Denik написав:ЗСУ як завжди забули запитати...

не потрібно робити з ЗСУ якогось безликого супергероя з коміксів

Не потрібно нівелювати успіхи ЗСУ

  Letusrock написав:Таке відчуття що тут половина вже готові штурмом уральські гори брати

Проте ти готовий все віддати, щоб тільки рашистів задовольнити
Так потім вони до тебе за Карпати прийдуть і зроблять особисто для тебе Бучу, Чернігів, Ірпінь

Ще раз напишу, якщо це написав Юрій Романенко - то він нап...здів
pesikot
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