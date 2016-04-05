prodigy написав:писать про Херсон как территорию роиси-это невежество, такое даже подумать кощунство
Мені здавалось, що у вас є здатність зрозуміти, що "Херсон, як територія росії" в цих постах згадується як воно сприйиається расєйським обивателєм. І саме про реакцію цього обиватєля ми говоримо, коли Зеленський за 3 км від сірої зони знаходиться ( а ще 3 дні тому там висів триколор). А путін тут не був навіть тоді, коли до сірої зони було кілька десятків км.
"Украине готовы отдать все, даже включая ОРДЛО, но про Крым мол забудьте, ибо не туда ветер веет", - політолог понеділок, 14 листопад 2022, 0:15 https://patrioty.org.ua/blogs/ukrayne-h ... 43498.html "WSJ слило с ссылкой на европейских дипломатов информацию о том, что от Украины ждут изменения позиции по Крыму. Ключевое в этом посыле, что он идет от европейских источников. Я подтверждаю эту информацию в том плане, что, как минимум, французы толкают такие нарративы по дипломатическим каналам, еще до слива через WSJ. Суть заключается в том, что Украине готовы отдать все, даже включая ОРДЛО, но про Крым мол забудьте, ибо не туда ветер веет", - пише політолог Юрій Романенко на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:
не потрібно робити з ЗСУ якогось безликого супергероя з коміксів.. за цими буквами життя і смерть простих солдат, радість і горе їхніх родин. Головне це зберегти їх життя, а не закидувати москвалів шапками Таке відчуття що тут половина вже готові штурмом уральські гори брати