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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2665266626672668>
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересное карта https://liveuamap.com/ звиздит:
- Под Угледаром месиво.
- Между Нью-Йорком и Авдеевкой - месиво
.................................
"Не говорит ли это о чём-то?"
- Что мы прошли с разводом?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:36


Как всегда интересно.
Об Украине первые 34 мин. Дальше о южном Кавказе и Иране.
На 12-14-й мин. об экономических возможностях РФ. Вынуждены будут секвестировать расходы на вооружения, причём, на наиболее сложные и передовые системы.
Вслед за этим о дронах и интересное мнение о том, что иранские ракеты лучше Искандеров.
21-24 мин. о ракетах, в т.ч. неважный отзыв об Искандерах.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:36

  Letusrock написав:Таке відчуття що тут половина вже готові штурмом уральські гори брати

Жаль плюсиков нет. :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:41

  Letusrock написав:тобто якщо гіпотетично літом 2023 нам прямим текстом скажуть що на Крим патронів небуде,

ХТО скаже???
Ви не зовсім розумієте ситуацію. Нам помагає не умовний Байден, нам помагає американський народ.
Тому літом 2023 ніхто такого нам не скаже навіть гіпотетично.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 14 лис, 2022 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:41

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  andrijk777 написав:
  Kudrjavuy написав:
"Украине готовы отдать все, даже включая ОРДЛО, но про Крым мол забудьте, ибо не туда ветер веет", - політолог
понеділок, 14 листопад 2022, 0:15

А хто "готовий віддати Україні все, окрім Криму"?
Если это написал Юрий Романенко, значит, он на....дел

И я не удивлён, что сюда это притащил Kudrjavuy

Юра раманенка - ще той поц з манією величі. Експерт з усіх питань. Принципово расєйськомовний. Хам. Стільки слів:" дебіли, ідіоти, уроди, долбо..йоби " по відношенню до незгідних з його точкою зору - годі знайти ... Не можна вірити такому "політологу".
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:43

цікаві циферки
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:43

  Letusrock написав:
  Denik написав:ЗСУ як завжди забули запитати...


не потрібно робити з ЗСУ якогось безликого супергероя з коміксів.. за цими буквами життя і смерть простих солдат, радість і горе їхніх родин.
Головне це зберегти їх життя, а не закидувати москвалів шапками
Таке відчуття що тут половина вже готові штурмом уральські гори брати

Лёжа на диване в глубоком тылу - запросто.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:43

  Hotab написав:
  prodigy написав:писать про Херсон как территорию роиси-это невежество, такое даже подумать кощунство

Мені здавалось, що у вас є здатність зрозуміти, що "Херсон, як територія росії" в цих постах згадується як воно сприйиається расєйським обивателєм. І саме про реакцію цього обиватєля ми говоримо, коли Зеленський за 3 км від сірої зони знаходиться ( а ще 3 дні тому там висів триколор). А путін тут не був навіть тоді, коли до сірої зони було кілька десятків км.


окрім Криму путін ніде не був і не буде
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:45

  Letusrock написав:
  Kudrjavuy написав:Это было бы на порядок страшнее "Карабахского вопроса"


тобто якщо гіпотетично літом 2023 нам прямим текстом скажуть що на Крим патронів небуде, пока закінчувати з війною, то наша армія все рівно рване до Криму з вилами?

Война будет только разгораться, но уже на Азовском море, в Чёрном море.
- Я веду речь, с надеждой, что Вы не забыли, как кацапы топили наших рыбаков на деревянных баркасах?
Не закрыт вопрос с Крымским мостом, судноплавством кацапов по этим морям, нет решения по рыбакам, авиатрассам(в том числе и международным), ...
Не забывайте, что один из "проектов Шелкового пути" предусматривал Крым - как логистический хаб для Европы.
И т.д.
Т.Е. - никого кроме кацапов - такая постановка вопроса не удовлетворит.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:штурмом уральські гори брати


для чого штурмом?
у рф не має ресурсів для захисту своєї території
prodigy
 
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