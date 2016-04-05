Интересное карта https://liveuamap.com/ звиздит: - Под Угледаром месиво. - Между Нью-Йорком и Авдеевкой - месиво ................................. "Не говорит ли это о чём-то?" - Что мы прошли с разводом?
Как всегда интересно. Об Украине первые 34 мин. Дальше о южном Кавказе и Иране. На 12-14-й мин. об экономических возможностях РФ. Вынуждены будут секвестировать расходы на вооружения, причём, на наиболее сложные и передовые системы. Вслед за этим о дронах и интересное мнение о том, что иранские ракеты лучше Искандеров. 21-24 мин. о ракетах, в т.ч. неважный отзыв об Искандерах.
"Украине готовы отдать все, даже включая ОРДЛО, но про Крым мол забудьте, ибо не туда ветер веет", - політолог понеділок, 14 листопад 2022, 0:15
А хто "готовий віддати Україні все, окрім Криму"? Если это написал Юрий Романенко, значит, он на....дел
И я не удивлён, что сюда это притащил Kudrjavuy
Юра раманенка - ще той поц з манією величі. Експерт з усіх питань. Принципово расєйськомовний. Хам. Стільки слів:" дебіли, ідіоти, уроди, долбо..йоби " по відношенню до незгідних з його точкою зору - годі знайти ... Не можна вірити такому "політологу".
не потрібно робити з ЗСУ якогось безликого супергероя з коміксів.. за цими буквами життя і смерть простих солдат, радість і горе їхніх родин. Головне це зберегти їх життя, а не закидувати москвалів шапками Таке відчуття що тут половина вже готові штурмом уральські гори брати
prodigy написав:писать про Херсон как территорию роиси-это невежество, такое даже подумать кощунство
Мені здавалось, що у вас є здатність зрозуміти, що "Херсон, як територія росії" в цих постах згадується як воно сприйиається расєйським обивателєм. І саме про реакцію цього обиватєля ми говоримо, коли Зеленський за 3 км від сірої зони знаходиться ( а ще 3 дні тому там висів триколор). А путін тут не був навіть тоді, коли до сірої зони було кілька десятків км.
Kudrjavuy написав:Это было бы на порядок страшнее "Карабахского вопроса"
тобто якщо гіпотетично літом 2023 нам прямим текстом скажуть що на Крим патронів небуде, пока закінчувати з війною, то наша армія все рівно рване до Криму з вилами?
Война будет только разгораться, но уже на Азовском море, в Чёрном море. - Я веду речь, с надеждой, что Вы не забыли, как кацапы топили наших рыбаков на деревянных баркасах? Не закрыт вопрос с Крымским мостом, судноплавством кацапов по этим морям, нет решения по рыбакам, авиатрассам(в том числе и международным), ... Не забывайте, что один из "проектов Шелкового пути" предусматривал Крым - как логистический хаб для Европы. И т.д. Т.Е. - никого кроме кацапов - такая постановка вопроса не удовлетворит.