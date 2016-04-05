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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:49
maxprofit написав:
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andrijk777 написав:
"Украине готовы отдать все
, даже включая ОРДЛО, но про Крым мол забудьте, ибо не туда ветер веет", - політолог
понеділок, 14 листопад 2022, 0:15
А хто
"готовий віддати Україні все, окрім Криму"?
Если это написал Юрий Романенко, значит, он на....дел
И я не удивлён, что сюда это притащил Kudrjavuy
Юра раманенка - ще той поц з манією величі. Експерт з усіх питань. Принципово расєйськомовний. Хам. Стільки слів:" дебіли, ідіоти, уроди, долбо..йоби " по відношенню до незгідних з його точкою зору - годі знайти ... Не можна вірити такому "політологу".[/quote]
Я, больше "орал", с комментария по этому поводу, "ДоХтУра Комаровского" у Гордона.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Пон 14 лис, 2022 18:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:50
Kudrjavuy написав:
Не закрыт вопрос с Крымским мостом
Кримский мост будет демонтирован
Подоляк предложил России добровольно демонтировать Крымский мост
не удивлюсь если орки сами его взорвут после бегства из Крыма
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:54
ЛАД написав:
Лёжа на диване в глубоком тылу - запросто.
Ты же откланялся, но всё равно лезешь
Уходя - уходи
А если вернулся, то не трынди
Или ты грустишь, что от Харькова отбросили российские войска ? Я помню, как ты тогда писал, мол, полтора вояки вышли на границу и хвалятся
А вот оно как вышло
Теперь и Херсон - це Україна,
Любителю томика Пушкина - это как серпом по ...
Кстати, у тебя хоть есть в личной библиотеке Пушкин ?
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:54
Letusrock написав: Kudrjavuy написав:
Это было бы на порядок страшнее "Карабахского вопроса"
тобто якщо гіпотетично літом 2023 нам прямим текстом скажуть що на Крим патронів небуде, пока закінчувати з війною, то наша армія все рівно рване до Криму з вилами?
Государственный концерн «Укроборонпром» наладил производство артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм
. Об этом в пятницу, 4 ноября, на брифинге в медиацентре «Украина-Укринформ» сообщил министр обороны Алексей Резников.
«Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы. Обязательства уже есть. Мы уже опробовали их изделия, они работают и будут работать на поле боя», – сказал Алексей Резников.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 19:00
prodigy написав:
окрім Криму путін ніде не був і не буде
Після 24.02 він не був і в Криму теж.
І це ще раз підкреслює міцні яйця Зе. Хоча я за нього ніколи не давав свій голос і не дам.
prodigy написав:
наладил производство артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм.
Невже в Україні?
Якось не віриться. Може де під Ужгородом.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 14 лис, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 19:00
pesikot написав:
... есть в личной библиотеке Пушкин ?
Двухтомник Лермонтова, Есенин,....
- Единственно кого осилил это Лермонтова.
И то, только для очистки головы.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 19:00
prodigy
Та что вы на Letusrock тратите время
Оно сидит себе в Закарпатье, думает, что его ничего не коснётся
И уже мысленно мечтает, как в него входит Венгрия
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Додано: Пон 14 лис, 2022 19:02
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Додано: Пон 14 лис, 2022 19:09
Hotab написав: prodigy написав:
окрім Криму путін ніде не був і не буде
Після 24.02 він не був і в Криму теж.
І це ще раз підкреслює міцні яйця Зе. Хоча я за нього ніколи не давав свій голос і не дам.
ЗЕ - медійник
Медійність - це його стихія
Тому його приїзд в Ізюм, раніше - це медійно сильно.
А приїзд в Херсон - то медійна бомба
І це не міцність яйець, це показати себе
А в іншому ... дипломатії воно так і не навчилось
А от хто дійсно з яйцями, так ті, хто відновлює інфраструктуру в Херсоні
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Додано: Пон 14 лис, 2022 19:10
у тебя хоть есть в личной библиотеке Пушкин ?
Есть и Пушкин, і Леся Українка.
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