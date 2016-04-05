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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2665266626672668
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:49

  maxprofit написав:"5507630:pesikot"]
  andrijk777 написав:"Украине готовы отдать все, даже включая ОРДЛО, но про Крым мол забудьте, ибо не туда ветер веет", - політолог
понеділок, 14 листопад 2022, 0:15

А хто "готовий віддати Україні все, окрім Криму"?
Если это написал Юрий Романенко, значит, он на....дел


И я не удивлён, что сюда это притащил Kudrjavuy

Юра раманенка - ще той поц з манією величі. Експерт з усіх питань. Принципово расєйськомовний. Хам. Стільки слів:" дебіли, ідіоти, уроди, долбо..йоби " по відношенню до незгідних з його точкою зору - годі знайти ... Не можна вірити такому "політологу".[/quote]


:mrgreen:
Я, больше "орал", с комментария по этому поводу, "ДоХтУра Комаровского" у Гордона.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 14 лис, 2022 18:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Не закрыт вопрос с Крымским мостом


Кримский мост будет демонтирован

Подоляк предложил России добровольно демонтировать Крымский мост


не удивлюсь если орки сами его взорвут после бегства из Крыма
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:54

  ЛАД написав:Лёжа на диване в глубоком тылу - запросто.

Ты же откланялся, но всё равно лезешь

Уходя - уходи
А если вернулся, то не трынди :)

Или ты грустишь, что от Харькова отбросили российские войска ? Я помню, как ты тогда писал, мол, полтора вояки вышли на границу и хвалятся
А вот оно как вышло

Теперь и Херсон - це Україна,
Любителю томика Пушкина - это как серпом по ...

Кстати, у тебя хоть есть в личной библиотеке Пушкин ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:54

  Letusrock написав:
  Kudrjavuy написав:Это было бы на порядок страшнее "Карабахского вопроса"


тобто якщо гіпотетично літом 2023 нам прямим текстом скажуть що на Крим патронів небуде, пока закінчувати з війною, то наша армія все рівно рване до Криму з вилами?



Государственный концерн «Укроборонпром» наладил производство артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм. Об этом в пятницу, 4 ноября, на брифинге в медиацентре «Украина-Укринформ» сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы. Обязательства уже есть. Мы уже опробовали их изделия, они работают и будут работать на поле боя», – сказал Алексей Резников.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:окрім Криму путін ніде не був і не буде

Після 24.02 він не був і в Криму теж.
І це ще раз підкреслює міцні яйця Зе. Хоча я за нього ніколи не давав свій голос і не дам.

  prodigy написав:наладил производство артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм.

Невже в Україні?
Якось не віриться. Може де під Ужгородом.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 14 лис, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:00

  pesikot написав:... есть в личной библиотеке Пушкин ? :)

Двухтомник Лермонтова, Есенин,....
- Единственно кого осилил это Лермонтова.
И то, только для очистки головы. :cry:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:00

prodigy
Та что вы на Letusrock тратите время
Оно сидит себе в Закарпатье, думает, что его ничего не коснётся
И уже мысленно мечтает, как в него входит Венгрия
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:02

  Hotab написав:
  prodigy написав:окрім Криму путін ніде не був і не буде

Після 24.02 він не був і в Криму теж.
І це ще раз підкреслює міцні яйця Зе. Хоча я за нього ніколи не давав свій голос і не дам.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- Ничего личного Только факты.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:09

  Hotab написав:
  prodigy написав:окрім Криму путін ніде не був і не буде

Після 24.02 він не був і в Криму теж.
І це ще раз підкреслює міцні яйця Зе. Хоча я за нього ніколи не давав свій голос і не дам.

ЗЕ - медійник

Медійність - це його стихія
Тому його приїзд в Ізюм, раніше - це медійно сильно.
А приїзд в Херсон - то медійна бомба

І це не міцність яйець, це показати себе

А в іншому ... дипломатії воно так і не навчилось

А от хто дійсно з яйцями, так ті, хто відновлює інфраструктуру в Херсоні
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:10

у тебя хоть есть в личной библиотеке Пушкин ?

Есть и Пушкин, і Леся Українка.
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  #<1 ... 2665266626672668
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