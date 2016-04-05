andrijk777 написав:"Украине готовы отдать все, даже включая ОРДЛО, но про Крым мол забудьте, ибо не туда ветер веет", - політолог понеділок, 14 листопад 2022, 0:15
А хто "готовий віддати Україні все, окрім Криму"? Если это написал Юрий Романенко, значит, он на....дел
И я не удивлён, что сюда это притащил Kudrjavuy
Юра раманенка - ще той поц з манією величі. Експерт з усіх питань. Принципово расєйськомовний. Хам. Стільки слів:" дебіли, ідіоти, уроди, долбо..йоби " по відношенню до незгідних з його точкою зору - годі знайти ... Не можна вірити такому "політологу".[/quote]
Я, больше "орал", с комментария по этому поводу, "ДоХтУра Комаровского" у Гордона.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 14 лис, 2022 18:52, всього редагувалось 2 разів.
Kudrjavuy написав:Это было бы на порядок страшнее "Карабахского вопроса"
тобто якщо гіпотетично літом 2023 нам прямим текстом скажуть що на Крим патронів небуде, пока закінчувати з війною, то наша армія все рівно рване до Криму з вилами?
Государственный концерн «Укроборонпром» наладил производство артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм. Об этом в пятницу, 4 ноября, на брифинге в медиацентре «Украина-Укринформ» сообщил министр обороны Алексей Резников.
«Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы. Обязательства уже есть. Мы уже опробовали их изделия, они работают и будут работать на поле боя», – сказал Алексей Резников.
Укрзалізниця вперше від початку повномасштабної війни відновлює пасажирський рейс Київ — Миколаїв. Перший поїзд вирушить з Києва сьогодні. Потяг курсуватиме по парних числах з Києва та по непарних — з Миколаєва.
Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.
sashaqbl написав: Михайло Бродський, Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні:
Підтримання Україною резолюції ООН "Практика Ізраїлю, заперечення звязків євреїв з Храмовою горою та заклик до консультативного висновку Міжнародного Суду надзвичайно розчаровують. Підтримка антиізраїльських ініціатив у ООН не сприяє зміцненню довіри між Ізріїлем і Україною"
всё правильно-пусть помогают если хотят чтобы мы за них голосовали.А то привыкли всех вертеть на одном месте.
Украина им до одного места, как и резолюции ООН. Им важно: 1) сохранить связи с рашкой, которая якобы сдерживает Иран и Хезболлу от прямого нападения и 2) сохранить голоса миллиона избирателей из бывшего совка, для большинства которых рашка - улучшенный (без антисемитизма) вариант СССР, по которому те ностальгируют. Хотя при этом продолжают быть сателлитом Штатов и в основных СМИ выступают против агрессии. Стараются усидеть на двух стульях.
Укрзалізниця вперше від початку повномасштабної війни відновлює пасажирський рейс Київ — Миколаїв. Перший поїзд вирушить з Києва сьогодні. Потяг курсуватиме по парних числах з Києва та по непарних — з Миколаєва.