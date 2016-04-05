RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 26662667266826692670>
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:49

  maxprofit написав:"5507630:pesikot"]
  andrijk777 написав:"Украине готовы отдать все, даже включая ОРДЛО, но про Крым мол забудьте, ибо не туда ветер веет", - політолог
понеділок, 14 листопад 2022, 0:15

А хто "готовий віддати Україні все, окрім Криму"?
Если это написал Юрий Романенко, значит, он на....дел


И я не удивлён, что сюда это притащил Kudrjavuy

Юра раманенка - ще той поц з манією величі. Експерт з усіх питань. Принципово расєйськомовний. Хам. Стільки слів:" дебіли, ідіоти, уроди, долбо..йоби " по відношенню до незгідних з його точкою зору - годі знайти ... Не можна вірити такому "політологу".[/quote]


:mrgreen:
Я, больше "орал", с комментария по этому поводу, "ДоХтУра Комаровского" у Гордона.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 14 лис, 2022 18:52, всього редагувалось 2 разів.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10237
З нами з: 20.09.12
Подякував: 745 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Не закрыт вопрос с Крымским мостом


Кримский мост будет демонтирован

Подоляк предложил России добровольно демонтировать Крымский мост


не удивлюсь если орки сами его взорвут после бегства из Крыма
prodigy
 
Повідомлень: 8717
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3071 раз.
Подякували: 3122 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:54

  Letusrock написав:
  Kudrjavuy написав:Это было бы на порядок страшнее "Карабахского вопроса"


тобто якщо гіпотетично літом 2023 нам прямим текстом скажуть що на Крим патронів небуде, пока закінчувати з війною, то наша армія все рівно рване до Криму з вилами?



Государственный концерн «Укроборонпром» наладил производство артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм. Об этом в пятницу, 4 ноября, на брифинге в медиацентре «Украина-Укринформ» сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы. Обязательства уже есть. Мы уже опробовали их изделия, они работают и будут работать на поле боя», – сказал Алексей Резников.
prodigy
 
Повідомлень: 8717
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3071 раз.
Подякували: 3122 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:окрім Криму путін ніде не був і не буде

Після 24.02 він не був і в Криму теж.
І це ще раз підкреслює міцні яйця Зе. Хоча я за нього ніколи не давав свій голос і не дам.

  prodigy написав:наладил производство артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм.

Невже в Україні?
Якось не віриться. Може де під Ужгородом.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 14 лис, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8255
З нами з: 15.02.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1903 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:02

  Hotab написав:
  prodigy написав:окрім Криму путін ніде не був і не буде

Після 24.02 він не був і в Криму теж.
І це ще раз підкреслює міцні яйця Зе. Хоча я за нього ніколи не давав свій голос і не дам.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- Ничего личного Только факты.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10237
З нами з: 20.09.12
Подякував: 745 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:14

Кацапы поговаривают о всеобщей мобилизации с нового года.
- Ожидают объявление Войны?
- Те же процессы и в Белоруссии: https://www.rbc.ua/ukr/news/gotuyut-mob ... 45320.html
Автоматически Белоруссия вступает в войну на стороне РФ.
Только тогда:
  GALeon написав:Путя дозволив могилізувати узбеків, таджиків та інших іноземців...

Всё сростается.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10237
З нами з: 20.09.12
Подякував: 745 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы были к такому не готовы, они оказались сильнее" Печаль на РосТВ


А что случилось ? ...

Они хотели парадным маршем пройти по Крещатику ? А их гонят сцаными тряпками отовсюду ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7354
З нами з: 31.08.09
Подякував: 500 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:31

Укрзалізниця вперше від початку повномасштабної війни відновлює пасажирський рейс Київ — Миколаїв. Перший поїзд вирушить з Києва сьогодні. Потяг курсуватиме по парних числах з Києва та по непарних — з Миколаєва.

Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14976
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:43

  konstantin kirovograd написав:
  sashaqbl написав: Михайло Бродський, Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні:
Підтримання Україною резолюції ООН "Практика Ізраїлю, заперечення звязків євреїв з Храмовою горою та заклик до консультативного висновку Міжнародного Суду надзвичайно розчаровують. Підтримка антиізраїльських ініціатив у ООН не сприяє зміцненню довіри між Ізріїлем і Україною"
всё правильно-пусть помогают если хотят чтобы мы за них голосовали.А то привыкли всех вертеть на одном месте. :D

Украина им до одного места, как и резолюции ООН. Им важно: 1) сохранить связи с рашкой, которая якобы сдерживает Иран и Хезболлу от прямого нападения и 2) сохранить голоса миллиона избирателей из бывшего совка, для большинства которых рашка - улучшенный (без антисемитизма) вариант СССР, по которому те ностальгируют. Хотя при этом продолжают быть сателлитом Штатов и в основных СМИ выступают против агрессии. Стараются усидеть на двух стульях.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18986
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2441 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:44

  vitaliian написав:
Укрзалізниця вперше від початку повномасштабної війни відновлює пасажирський рейс Київ — Миколаїв. Перший поїзд вирушить з Києва сьогодні. Потяг курсуватиме по парних числах з Києва та по непарних — з Миколаєва.

Дякую за гарну новину!
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3382
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 26662667266826692670>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107049
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472062
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4203
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3681)
14.11.2022 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.