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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2667266826692670>
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:46

Hotab
скажите, наши увели 2 трофейных вертолёта из Чернобаевки, или моцкали их сегодня артой накрыли?
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:51

Белорусский военкомат планирует заказать печать 50 тысяч бланков о мобилизации

В Беларуси объявили тендер на печать 50 тысяч бланков для мобилизированных со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Также утверждается, что российские власти готовятся вывезти гражданское население из трёх городов в Луганской области (из Кременной, Северодонецка и Рубежного). Это может свидетельствовать о подготовке к украинскому наступлению в этом направлении.
https://t.me/astrapress/15837

Приходить со своими танками, БМП и реактивной артиллерией.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 лис, 2022 19:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Государственный концерн «Укроборонпром» наладил производство артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм. Об этом в пятницу, 4 ноября, на брифинге в медиацентре «Украина-Укринформ» сообщил министр обороны Алексей Резников.

Ще й ракет Вільха-М2 з дальністю кілометрів 170, щоб весь Крим прострілювати...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:52

  konstantin kirovograd написав: насчёт медийной харизмы и смелости наш Президент даст фору всем вместе взятым лидерам ЕС с ихними мямлями.На фоне дедушек типа луки и моли плешивой то вообще топчик.
Прошу не переводить на 25/75% а согласится что в данной ситуации Александрович красава

Не исключено, что условные макроны были бы тоже достаточно смелыми, имея 75% поддержку избирателей. Правда, Шольца сразу выносим за скобки, он по убеждениям ярый пацифист, как и большинство немцев.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:55

  Starikan написав: Украина им до одного места, как и резолюции ООН. Им важно: 1) сохранить связи с рашкой, которая якобы сдерживает Иран и Хезболлу от прямого нападения и 2) сохранить голоса миллиона избирателей из бывшего совка, для большинства которых рашка - улучшенный (без антисемитизма) вариант СССР, по которому те ностальгируют. Хотя при этом продолжают быть сателлитом Штатов и в основных СМИ выступают против агрессии. Стараются усидеть на двух стульях.

Вы антиглобалист, с ваших слов ...

Но, вот мне кажется, что именно вы хотите усидеть на двух стульях

Вы антиглобалист, но вы сейчас в США. Я не осуждаю, Боже збав
Вы антиглобалист, но вы таки да. Поэтому вы за Израиль

"может в консерватории что-то исправить" (с)
:)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:57

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:08

  prodigy написав:Марк Солонин сломался :mrgreen:
очередная муйня про территории, памятники "войнам асвабодителям", улица Дерибасовская
и другой совковый бред (про дружбу народов, общие песни, смешанные семьи ) и предложением вернуть Ужгород чехам(венграм), а Одессу туркам
печально, когда человека (далеко не глупого) клинит на теме украинского национализма
меня никогда не тревожили совкомые песни за Одесу по двум причинам:
-одни с пафосом советского империализма
-другие были на манер блатняка
https://www.youtube.com/watch?v=7iOEF0DodEc

Я его раньше смотрел с интересом, особенно циклы о событиях 2МВ и создании ЯО.
Но после цикла из трех роликов о Бандере отписался и сказал ютубу, чтобы в дальнейшем не предлагал.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:11

  andrijk777 написав:
  Kudrjavuy написав:
"Украине готовы отдать все, даже включая ОРДЛО, но про Крым мол забудьте, ибо не туда ветер веет", - політолог
понеділок, 14 листопад 2022, 0:15
https://patrioty.org.ua/blogs/ukrayne-h ... 43498.html
А хто "готовий віддати Україні все, окрім Криму"?

Мабуть, хтось з макронів і Ко :mrgreen:
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:16

  Starikan написав:......
2) сохранить голоса миллиона избирателей из бывшего совка, для большинства которых рашка - улучшенный (без антисемитизма) вариант СССР, по которому те ностальгируют. Хотя при этом продолжают быть сателлитом Штатов и в основных СМИ выступают против агрессии. Стараются усидеть на двух стульях.

Насколько знаю, в связи с нашей войной у этого миллиона настроения заметно поменялись.
Возможно, ошибаюсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:19

  prodigy написав:Марк Солонин сломался :mrgreen:

очередная муйня про территории, памятники "войнам асвабодителям", улица Дерибасовская
и другой совковый бред (про дружбу народов, общие песни, смешанные семьи ) и предложением вернуть Ужгород чехам(венграм), а Одессу туркам

печально, когда человека (далеко не глупого) клинит на теме украинского национализма

меня никогда не тревожили совкомые песни за Одесу по двум причинам:
-одни с пафосом советского империализма
-другие были на манер блатняка
https://www.youtube.com/watch?v=7iOEF0DodEc

Він завжди був поламаний, ще коли про Бандеру писав. Росію з росіянина просто так не вичавиш, бо вони навіть не розуміють, як від них смердить. Як кажуть, свайо г-но не ваняєт :)
sergey_sryvkin
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