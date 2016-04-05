Белорусский военкомат планирует заказать печать 50 тысяч бланков о мобилизации
В Беларуси объявили тендер на печать 50 тысяч бланков для мобилизированных со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Также утверждается, что российские власти готовятся вывезти гражданское население из трёх городов в Луганской области (из Кременной, Северодонецка и Рубежного). Это может свидетельствовать о подготовке к украинскому наступлению в этом направлении. https://t.me/astrapress/15837
Приходить со своими танками, БМП и реактивной артиллерией.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 лис, 2022 19:51, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:Государственный концерн «Укроборонпром» наладил производство артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм. Об этом в пятницу, 4 ноября, на брифинге в медиацентре «Украина-Укринформ» сообщил министр обороны Алексей Резников.
Ще й ракет Вільха-М2 з дальністю кілометрів 170, щоб весь Крим прострілювати...
konstantin kirovograd написав: насчёт медийной харизмы и смелости наш Президент даст фору всем вместе взятым лидерам ЕС с ихними мямлями.На фоне дедушек типа луки и моли плешивой то вообще топчик. Прошу не переводить на 25/75% а согласится что в данной ситуации Александрович красава
Не исключено, что условные макроны были бы тоже достаточно смелыми, имея 75% поддержку избирателей. Правда, Шольца сразу выносим за скобки, он по убеждениям ярый пацифист, как и большинство немцев.
Starikan написав: Украина им до одного места, как и резолюции ООН. Им важно: 1) сохранить связи с рашкой, которая якобы сдерживает Иран и Хезболлу от прямого нападения и 2) сохранить голоса миллиона избирателей из бывшего совка, для большинства которых рашка - улучшенный (без антисемитизма) вариант СССР, по которому те ностальгируют. Хотя при этом продолжают быть сателлитом Штатов и в основных СМИ выступают против агрессии. Стараются усидеть на двух стульях.
Вы антиглобалист, с ваших слов ...
Но, вот мне кажется, что именно вы хотите усидеть на двух стульях
Вы антиглобалист, но вы сейчас в США. Я не осуждаю, Боже збав Вы антиглобалист, но вы таки да. Поэтому вы за Израиль
prodigy написав:Марк Солонин сломался очередная муйня про территории, памятники "войнам асвабодителям", улица Дерибасовская и другой совковый бред (про дружбу народов, общие песни, смешанные семьи ) и предложением вернуть Ужгород чехам(венграм), а Одессу туркам печально, когда человека (далеко не глупого) клинит на теме украинского национализма меня никогда не тревожили совкомые песни за Одесу по двум причинам: -одни с пафосом советского империализма -другие были на манер блатняка https://www.youtube.com/watch?v=7iOEF0DodEc
Я его раньше смотрел с интересом, особенно циклы о событиях 2МВ и создании ЯО. Но после цикла из трех роликов о Бандере отписался и сказал ютубу, чтобы в дальнейшем не предлагал.
Starikan написав:...... 2) сохранить голоса миллиона избирателей из бывшего совка, для большинства которых рашка - улучшенный (без антисемитизма) вариант СССР, по которому те ностальгируют. Хотя при этом продолжают быть сателлитом Штатов и в основных СМИ выступают против агрессии. Стараются усидеть на двух стульях.
Насколько знаю, в связи с нашей войной у этого миллиона настроения заметно поменялись. Возможно, ошибаюсь.
очередная муйня про территории, памятники "войнам асвабодителям", улица Дерибасовская и другой совковый бред (про дружбу народов, общие песни, смешанные семьи ) и предложением вернуть Ужгород чехам(венграм), а Одессу туркам
печально, когда человека (далеко не глупого) клинит на теме украинского национализма