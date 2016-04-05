Додано: Пон 14 лис, 2022 20:28

prodigy написав: Марк Солонин сломался



очередная муйня про территории, памятники "войнам асвабодителям", улица Дерибасовская

и другой совковый бред (про дружбу народов, общие песни, смешанные семьи ) и предложением вернуть Ужгород чехам(венграм), а Одессу туркам



печально, когда человека (далеко не глупого) клинит на теме украинского национализма Марк Солонин сломалсяочередная муйня про территории, памятники "войнам асвабодителям", улица Дерибасовскаяи другой совковый бред (про дружбу народов, общие песни, смешанные семьи ) и предложением вернуть Ужгород чехам(венграм), а Одессу туркампечально, когда человека (далеко не глупого) клинит на теме украинского национализма

помните мы с вами на тему Солонина поругались в начале войны? Я дал ссылку на видео где он утверждал что нападения не будет, а уже через пару дней, переобувшись, превратился в военного обозревателя.Может как историк он неплох (я не историк и оценить его не могу). Но Марк Семёнович вскормлен русской пропагандой, и как ни крути, а они после 2014 ментально другие.Рабы, им обязательно надо кого то ненавидеть (американцы и украинцы), с кем то воевать и кого то бояться (своих же ментов). В этом треугольнике вся суть русского мира.Теперь вижу вы сами от Солонина не в восторге. Спасибо что хотя бы пишете, что думаете, а не то за что здесь аплодируют.До 2014 у меня было много друзей в РФ, там прошло мое детство, туда на ПМЖ выехало три моих лучших друга. Ни с одним из них общаться не получается. И дело не в Крыме или Путине. Этот треугольник (кого то ненавидеть, с кем то воевать и кого то бояться) очень ограничивает умственное пространство, буквально лишая этих людей адекватности.до 2014 были относительно нормальные люди, каждый год мы вместе отдыхали в Крыму. Они приезжали ко мне в Киев и во Львов.