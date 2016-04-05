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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2667266826692670
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:19

  Starikan написав:Мабуть, хтось з макронів і Ко :mrgreen:

Вы были более-менее адекватным
А превратились в ЛАДа, только с другой полярностью

"Сумно, бл"
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:23

Жители Казани пожаловались на сбежавших в самоволку мобилизованных, которые пятый день пьют и спят в подъезде

В подъезде дома №4 на улице Бигичева уже пятый день ночуют шестеро мужчин в военной форме. «Сегодня двое из них лежали в 5 подъезде на 3 и 4 этажах, ломились в двери. Днем примерно 6 человек сидели в невменяемом состоянии», — рассказали Astra жильцы.

По их словам, мужчины также попрошайничали у ближайшего «Магнита», сидели на полу магазина и «бухали».

То, что мужчины в военной форме — именно мобилизованные, подтвердил участковый, которого вызвали соседи. Однако, как утверждают жильцы дома, помочь он ничем не смог: «Сегодня пришёл, сказал, провёл с ними профилактическую беседу, но у него нет полномочий их задерживать, их должны искать».
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:27

  Starikan написав:
  andrijk777 написав: А хто "готовий віддати Україні все, окрім Криму"?

Мабуть, хтось з макронів і Ко :mrgreen:

За бабки от московии, существует значительное лобби в штатах.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:28

  prodigy написав:Марк Солонин сломался

очередная муйня про территории, памятники "войнам асвабодителям", улица Дерибасовская
и другой совковый бред (про дружбу народов, общие песни, смешанные семьи ) и предложением вернуть Ужгород чехам(венграм), а Одессу туркам

печально, когда человека (далеко не глупого) клинит на теме украинского национализма
помните мы с вами на тему Солонина поругались в начале войны? Я дал ссылку на видео где он утверждал что нападения не будет, а уже через пару дней, переобувшись, превратился в военного обозревателя.

Может как историк он неплох (я не историк и оценить его не могу). Но Марк Семёнович вскормлен русской пропагандой, и как ни крути, а они после 2014 ментально другие.

Рабы, им обязательно надо кого то ненавидеть (американцы и украинцы), с кем то воевать и кого то бояться (своих же ментов). В этом треугольнике вся суть русского мира.

Теперь вижу вы сами от Солонина не в восторге. Спасибо что хотя бы пишете, что думаете, а не то за что здесь аплодируют.

До 2014 у меня было много друзей в РФ, там прошло мое детство, туда на ПМЖ выехало три моих лучших друга. Ни с одним из них общаться не получается. И дело не в Крыме или Путине. Этот треугольник (кого то ненавидеть, с кем то воевать и кого то бояться) очень ограничивает умственное пространство, буквально лишая этих людей адекватности.

до 2014 были относительно нормальные люди, каждый год мы вместе отдыхали в Крыму. Они приезжали ко мне в Киев и во Львов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 лис, 2022 20:41, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️⚡️ *Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой России будут назначены репарации в пользу Украины*
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:39

  vitaliian написав: Он вскормлен русской пропагандой, как ни крути, они ментально другие. Они рабы, им надо кого то ненавидеть, с кем то воевать и кого то бояться. В этом треугольнике суть русского мира

Да ты сейчас всю свою суть российского мира задвинул
И ты эту суть защишаешь
ты такой же, российский пропагандист
Ты украинское ненавидишь и хочешь с украинским воевать
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:41

  pesikot написав:
  vitaliian написав: Он вскормлен русской пропагандой, как ни крути, они ментально другие. Они рабы, им надо кого то ненавидеть, с кем то воевать и кого то бояться. В этом треугольнике суть русского мира

Да ты сейчас всю свою суть российского мира задвинул
И ты эту суть защишаешь
ты такой же, российский пропагандист
Ты украинское ненавидишь и хочешь с украинским воевать

Лечись безнадёжный. И кстати не твое собачье дело, кого мне любить, а кого ненавидеть. Без форумных идиотов разберусь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 лис, 2022 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:42

  pesikot написав:
  Starikan написав: Украина им до одного места, как и резолюции ООН. Им важно: 1) сохранить связи с рашкой, которая якобы сдерживает Иран и Хезболлу от прямого нападения и 2) сохранить голоса миллиона избирателей из бывшего совка, для большинства которых рашка - улучшенный (без антисемитизма) вариант СССР, по которому те ностальгируют. Хотя при этом продолжают быть сателлитом Штатов и в основных СМИ выступают против агрессии. Стараются усидеть на двух стульях.

Вы антиглобалист, с ваших слов ...
Но, вот мне кажется, что именно вы хотите усидеть на двух стульях
Вы антиглобалист, но вы сейчас в США. Я не осуждаю, Боже збав
Вы антиглобалист, но вы таки да. Поэтому вы за Израиль
"может в консерватории что-то исправить" (с)
:)

При чем тут мой антиглобализм? Если уж речь о нем, то он скорее эмоциональный. При этом умом я понимаю, что без глобализации (понимаемой как международное разделение труда) мой телефон стоил бы не $200, а на полтора-два порядка больше, если бы производился в Штатах или Германии.
В США мы с женой по приглашению старшего сына, и как только война окончится, немедленно вернемся, нам тяжело здесь прижиться (да и программа U4U рассчитана только на 2 года, из которых пособие платится только год).
И откуда вы взяли, что "я за Израиль"?
Да, у меня там много друзей и бывших коллег, которые в основной массе за Украину. Но его политику я оцениваю крайне критически и привожу только факты и пояснения, которые оглашают тамошнее руководство и обозреватели.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:43

https://war.obozrevatel.com/ukr/v-rosii ... -video.htm
Канигін уточнив, що згідно з підручниками та результатами попередніх воєн, кількість жертв серед мирного населення Маріуполя взагалі може перевищувати 135 тисяч. І командування путінської армії не могло не знати про це.
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