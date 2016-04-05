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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2668266926702671>
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:39

  vitaliian написав: Он вскормлен русской пропагандой, как ни крути, они ментально другие. Они рабы, им надо кого то ненавидеть, с кем то воевать и кого то бояться. В этом треугольнике суть русского мира

Да ты сейчас всю свою суть российского мира задвинул
И ты эту суть защишаешь
ты такой же, российский пропагандист
Ты украинское ненавидишь и хочешь с украинским воевать
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:41

  pesikot написав:
  vitaliian написав: Он вскормлен русской пропагандой, как ни крути, они ментально другие. Они рабы, им надо кого то ненавидеть, с кем то воевать и кого то бояться. В этом треугольнике суть русского мира

Да ты сейчас всю свою суть российского мира задвинул
И ты эту суть защишаешь
ты такой же, российский пропагандист
Ты украинское ненавидишь и хочешь с украинским воевать

Лечись безнадёжный. И кстати не твое собачье дело, кого мне любить, а кого ненавидеть. Без форумных идиотов разберусь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 лис, 2022 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:43

https://war.obozrevatel.com/ukr/v-rosii ... -video.htm
Канигін уточнив, що згідно з підручниками та результатами попередніх воєн, кількість жертв серед мирного населення Маріуполя взагалі може перевищувати 135 тисяч. І командування путінської армії не могло не знати про це.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:50

  ЛАД написав:
  Starikan написав:......
2) сохранить голоса миллиона избирателей из бывшего совка, для большинства которых рашка - улучшенный (без антисемитизма) вариант СССР, по которому те ностальгируют. Хотя при этом продолжают быть сателлитом Штатов и в основных СМИ выступают против агрессии. Стараются усидеть на двух стульях.

Насколько знаю, в связи с нашей войной у этого миллиона настроения заметно поменялись.
Возможно, ошибаюсь.

Судя по тону русскоязычных СМИ - да, изменения есть. Но многие продолжают поддерживать пророссийскую партию Либермана.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:51

Они решили что пуйлу для победы нужна другая куртка.

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Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 лис, 2022 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:52

  pesikot написав:
  Starikan написав:Мабуть, хтось з макронів і Ко :mrgreen:

Вы были более-менее адекватным
А превратились в ЛАДа, только с другой полярностью
"Сумно, бл"

Дядя, ты дурак? (с)
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:58

  edvardd написав:Hotab
скажите, наши увели 2 трофейных вертолёта из Чернобаевки, или моцкали их сегодня артой накрыли?

Поцікавився у тих, хто може знати. Але ...
Або фейк, або це "гроби" з "залізного ряду", який на чорнобаївці нараховував ще до війни більше десятка, моле і два. Це афганські, і чорнобильські машини, які ніколи не піднялись би в небо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 21:14

  Investor_K написав:⚡️⚡️ *Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой России будут назначены репарации в пользу Украины*

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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 21:16

  Kudrjavuy написав:
  Investor_K написав:⚡️⚡️ *Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой России будут назначены репарации в пользу Украины*

Интересная статистика по проголосовавшим:
https://gordonua.com/img/forall/users/2 ... aracii.jpg
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Ізраїль з Гондурасом, мда.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 21:17

  Letusrock написав:
  Denik написав:ЗСУ як завжди забули запитати...


не потрібно робити з ЗСУ якогось безликого супергероя з коміксів.. за цими буквами життя і смерть простих солдат, радість і горе їхніх родин.
Головне це зберегти їх життя, а не закидувати москвалів шапками
Таке відчуття що тут половина вже готові штурмом уральські гори брати

Це - заморожений конфлікт, який сьогоднішні сини передадуть у спадок своїм синам.
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