vitaliian написав: Он вскормлен русской пропагандой, как ни крути, они ментально другие. Они рабы, им надо кого то ненавидеть, с кем то воевать и кого то бояться. В этом треугольнике суть русского мира
Да ты сейчас всю свою суть российского мира задвинул И ты эту суть защишаешь ты такой же, российский пропагандист Ты украинское ненавидишь и хочешь с украинским воевать
vitaliian написав: Он вскормлен русской пропагандой, как ни крути, они ментально другие. Они рабы, им надо кого то ненавидеть, с кем то воевать и кого то бояться. В этом треугольнике суть русского мира
Да ты сейчас всю свою суть российского мира задвинул И ты эту суть защишаешь ты такой же, российский пропагандист Ты украинское ненавидишь и хочешь с украинским воевать
Лечись безнадёжный. И кстати не твое собачье дело, кого мне любить, а кого ненавидеть. Без форумных идиотов разберусь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 лис, 2022 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Канигін уточнив, що згідно з підручниками та результатами попередніх воєн, кількість жертв серед мирного населення Маріуполя взагалі може перевищувати 135 тисяч. І командування путінської армії не могло не знати про це.
Starikan написав:...... 2) сохранить голоса миллиона избирателей из бывшего совка, для большинства которых рашка - улучшенный (без антисемитизма) вариант СССР, по которому те ностальгируют. Хотя при этом продолжают быть сателлитом Штатов и в основных СМИ выступают против агрессии. Стараются усидеть на двух стульях.
Насколько знаю, в связи с нашей войной у этого миллиона настроения заметно поменялись. Возможно, ошибаюсь.
Судя по тону русскоязычных СМИ - да, изменения есть. Но многие продолжают поддерживать пророссийскую партию Либермана.
edvardd написав:Hotab скажите, наши увели 2 трофейных вертолёта из Чернобаевки, или моцкали их сегодня артой накрыли?
Поцікавився у тих, хто може знати. Але ... Або фейк, або це "гроби" з "залізного ряду", який на чорнобаївці нараховував ще до війни більше десятка, моле і два. Це афганські, і чорнобильські машини, які ніколи не піднялись би в небо.
не потрібно робити з ЗСУ якогось безликого супергероя з коміксів.. за цими буквами життя і смерть простих солдат, радість і горе їхніх родин. Головне це зберегти їх життя, а не закидувати москвалів шапками Таке відчуття що тут половина вже готові штурмом уральські гори брати
Це - заморожений конфлікт, який сьогоднішні сини передадуть у спадок своїм синам.