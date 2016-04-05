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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2668266926702671
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 21:58

  Hotab написав:
  edvardd написав:Hotab
скажите, наши увели 2 трофейных вертолёта из Чернобаевки, или моцкали их сегодня артой накрыли?

Поцікавився у тих, хто може знати. Але ...
Або фейк, або це "гроби" з "залізного ряду", який на чорнобаївці нараховував ще до війни більше десятка, моле і два. Це афганські, і чорнобильські машини, які ніколи не піднялись би в небо.

тоже читал https://t.me/fighter_bomber/9334
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 22:13

  Hotab написав:
  edvardd написав:Hotab
скажите, наши увели 2 трофейных вертолёта из Чернобаевки, или моцкали их сегодня артой накрыли?

Поцікавився у тих, хто може знати. Але ...
Або фейк, або це "гроби" з "залізного ряду", який на чорнобаївці нараховував ще до війни більше десятка, моле і два. Це афганські, і чорнобильські машини, які ніколи не піднялись би в небо.

были видосики с этими вертушками, выглядят неплохо, они наши, но моцкали их перекрасили, наверное незря, бойцы даже лопасти крутили, вроде там 8 и 24ка
edvardd
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  #<1 ... 2668266926702671
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