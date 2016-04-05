edvardd написав:Hotab скажите, наши увели 2 трофейных вертолёта из Чернобаевки, или моцкали их сегодня артой накрыли?
Поцікавився у тих, хто може знати. Але ... Або фейк, або це "гроби" з "залізного ряду", який на чорнобаївці нараховував ще до війни більше десятка, моле і два. Це афганські, і чорнобильські машини, які ніколи не піднялись би в небо.
edvardd написав:Hotab скажите, наши увели 2 трофейных вертолёта из Чернобаевки, или моцкали их сегодня артой накрыли?
Поцікавився у тих, хто може знати. Але ... Або фейк, або це "гроби" з "залізного ряду", який на чорнобаївці нараховував ще до війни більше десятка, моле і два. Це афганські, і чорнобильські машини, які ніколи не піднялись би в небо.
были видосики с этими вертушками, выглядят неплохо, они наши, но моцкали их перекрасили, наверное незря, бойцы даже лопасти крутили, вроде там 8 и 24ка