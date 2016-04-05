Starikan написав:...... 2) сохранить голоса миллиона избирателей из бывшего совка, для большинства которых рашка - улучшенный (без антисемитизма) вариант СССР, по которому те ностальгируют. Хотя при этом продолжают быть сателлитом Штатов и в основных СМИ выступают против агрессии. Стараются усидеть на двух стульях.
Насколько знаю, в связи с нашей войной у этого миллиона настроения заметно поменялись. Возможно, ошибаюсь.
Судя по тону русскоязычных СМИ - да, изменения есть. Но многие продолжают поддерживать пророссийскую партию Либермана.
edvardd написав:Hotab скажите, наши увели 2 трофейных вертолёта из Чернобаевки, или моцкали их сегодня артой накрыли?
Поцікавився у тих, хто може знати. Але ... Або фейк, або це "гроби" з "залізного ряду", який на чорнобаївці нараховував ще до війни більше десятка, моле і два. Це афганські, і чорнобильські машини, які ніколи не піднялись би в небо.
не потрібно робити з ЗСУ якогось безликого супергероя з коміксів.. за цими буквами життя і смерть простих солдат, радість і горе їхніх родин. Головне це зберегти їх життя, а не закидувати москвалів шапками Таке відчуття що тут половина вже готові штурмом уральські гори брати
Це - заморожений конфлікт, який сьогоднішні сини передадуть у спадок своїм синам.
edvardd написав:Hotab скажите, наши увели 2 трофейных вертолёта из Чернобаевки, или моцкали их сегодня артой накрыли?
Поцікавився у тих, хто може знати. Але ... Або фейк, або це "гроби" з "залізного ряду", який на чорнобаївці нараховував ще до війни більше десятка, моле і два. Це афганські, і чорнобильські машини, які ніколи не піднялись би в небо.
edvardd написав:Hotab скажите, наши увели 2 трофейных вертолёта из Чернобаевки, или моцкали их сегодня артой накрыли?
Поцікавився у тих, хто може знати. Але ... Або фейк, або це "гроби" з "залізного ряду", який на чорнобаївці нараховував ще до війни більше десятка, моле і два. Це афганські, і чорнобильські машини, які ніколи не піднялись би в небо.
были видосики с этими вертушками, выглядят неплохо, они наши, но моцкали их перекрасили, наверное незря, бойцы даже лопасти крутили, вроде там 8 и 24ка
⚡️У Голій Пристані, Херсонській області чути автоматні постріли, — повідомляють місцеві ЗМІ. 🔥Мер Олешків вже прямо заявив про звільнення міста
. Бегут с левобережья тоже У меня ощущение что пу торопится завершить горячую фазу войны (или вообще всю войну) до морозов.
Ждём скорого освобождения Энергодара и Мелитополя. Возможно, всех будут перекидывать на Донбасс. Но скорее всего нет, издержки от войны космические а её результаты ничтожны. Лучшее решение объявить что все задачи выполнены. И вывести войска.
🇺🇦Каховка. Нова Каховка - про їх звільнення повідомляє Херсонський депутат Сергій Хлань