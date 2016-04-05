RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2668266926702671
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 05:56

  Water написав:Гопри, Олешки, Нова, Кiнбурн- брехня.

Теж впевнений в цьому.
При харківському наступі теж були вкиди про бої "вже біля Лисичанську і Северодонецьку".
Не розумію, чому всі масово втрачають розум.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8257
З нами з: 15.02.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1903 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 07:41

  Hotab написав:
  Water написав:Гопри, Олешки, Нова, Кiнбурн- брехня.

Теж впевнений в цьому.
При харківському наступі теж були вкиди про бої "вже біля Лисичанську і Северодонецьку".
Не розумію, чому всі масово втрачають розум.

🇺🇦Каховка. Нова Каховка - про їх звільнення повідомляє Херсонський депутат Сергій Хлань
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8020
З нами з: 20.11.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 2540 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 08:35

Почему он так а себя верит?

https://t.me/KremlCirk/2983
Один из коментов
Действительно странно получается - президент страны, оказывается, может приехать в город на территории своей страны🤔 А не сидеть и пердеть в бункере🤔 Да не, так не бывает

Для русни сравнение президентов тема хорошая. Может поймут, что власть как носки, всм тоже должна иногда меняться.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14978
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2668266926702671
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107077
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472134
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4203
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1441)
15.11.2022 08:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.