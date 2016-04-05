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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 лис, 2022 05:56
Water написав:
Гопри, Олешки, Нова, Кiнбурн- брехня.
Теж впевнений в цьому.
При харківському наступі теж були вкиди про бої "вже біля Лисичанську і Северодонецьку".
Не розумію, чому всі масово втрачають розум.
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Hotab
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Додано: Вів 15 лис, 2022 07:41
Hotab написав: Water написав:
Гопри, Олешки, Нова, Кiнбурн- брехня.
Теж впевнений в цьому.
При харківському наступі теж були вкиди про бої "вже біля Лисичанську і Северодонецьку".
Не розумію, чому всі масово втрачають розум.
🇺🇦Каховка. Нова Каховка - про їх звільнення повідомляє Херсонський депутат Сергій Хлань
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edvardd
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Додано: Вів 15 лис, 2022 08:35
https://t.me/KremlCirk/2983
Один из коментов
Действительно странно получается - президент страны, оказывается, может приехать в город на территории своей страны🤔 А не сидеть и пердеть в бункере🤔 Да не, так не бывает
Для русни сравнение президентов тема хорошая. Может поймут, что власть как носки, всм тоже должна иногда меняться.
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vitaliian
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