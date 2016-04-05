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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2669267026712672>
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 05:56

  Water написав:Гопри, Олешки, Нова, Кiнбурн- брехня.

Теж впевнений в цьому.
При харківському наступі теж були вкиди про бої "вже біля Лисичанську і Северодонецьку".
Не розумію, чому всі масово втрачають розум.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 07:41

  Hotab написав:
  Water написав:Гопри, Олешки, Нова, Кiнбурн- брехня.

Теж впевнений в цьому.
При харківському наступі теж були вкиди про бої "вже біля Лисичанську і Северодонецьку".
Не розумію, чому всі масово втрачають розум.

🇺🇦Каховка. Нова Каховка - про їх звільнення повідомляє Херсонський депутат Сергій Хлань
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 08:35

Почему же он так в себя верит?

https://t.me/KremlCirk/2983
Один из коментов под видео
Действительно странно получается - президент страны, оказывается, может приехать в город на территории своей страны🤔 А не сидеть и пердеть в бункере🤔 Да не, так не бывает

Для русни сравнение президентов хорошая тема для размышления. Может поймут, что власть как носки (тоже иногда должна меняться).
Коломойский в своем блоге 1+1 пишет такое
У поїзді "Укрзалізниці" стався скандал: військового, який повертався зі служби на Донеччині додому - до Києва у відпустку, вигнали в тамбур, бо "від нього погано пахне". Захисник був змушений провести там сім годин.
https://tsn.ua/ukrayina/skandal-u-poyiz ... 01284.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:49

  Starikan написав:
  prodigy написав:Марк Солонин сломался :mrgreen:
очередная муйня про территории, памятники "войнам асвабодителям", улица Дерибасовская
и другой совковый бред (про дружбу народов, общие песни, смешанные семьи ) и предложением вернуть Ужгород чехам(венграм), а Одессу туркам
печально, когда человека (далеко не глупого) клинит на теме украинского национализма
меня никогда не тревожили совкомые песни за Одесу по двум причинам:
-одни с пафосом советского империализма
-другие были на манер блатняка
https://www.youtube.com/watch?v=7iOEF0DodEc

Я его раньше смотрел с интересом, особенно циклы о событиях 2МВ и создании ЯО.
Но после цикла из трех роликов о Бандере отписался и сказал ютубу, чтобы в дальнейшем не предлагал.



продолжаю с интересом смотреть Марка Семеновича (хотя иногда есть повод для критики)
1)как еврею, ему болить за млны замученных евреев (где УПА тоже поучаствовало)
2)несмотря на всю критику режима путина он по духу до конца дней будет россиянин
3)Марк постоянно донатит на фонд "Повернись Живим" ежемесячно 90-100к грн (большой респект)
4)ностальгия по совку осталась (культура , песни, кинофильмы - даже в Украине это сидело в мозгах до 24/02/22)

предлагаю к просмотру интервью с американським профессором для понимания
будущей картины мира... вы это уже частично видите из нутри (пребывая в США)
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:06

  prodigy написав:1)как еврею, ему болить за млны замученных евреев (где УПА тоже поучаствовало)

Кроме росс. пропаганды таких претензий никто не выдвигает.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:09

vitaliian

во первых мы с вами не ругались (из-за Солонина), не вижу смысла ругаться))
у нас были разные точки зрения: вы винили Солонина (туда же можно добавить Зеленского, Швеца, Гордона и еще сотню)
а я считал и считаю , что поступки наши -это только наша ответственность (вам советуют жениться,вы женитесь и потом вините советчиков в случае неудачи)

к Солонину продолжаю относиться с огромным уважением (но без пиетета, т.е не сотвори себе кумира), у меня вообще нет кумиров (даже в мире спорта)

Солонина принимаю таким как он есть, но почитайте комментарии под видео, которое вызвало у меня чувство протеста (там кстати более 6000 коментарием-99% с которыми я согласен , что ни в коем разе Украина не должна возвращать территории вошедшие в состав со времен ссср), переименование дерибасовкой и тд

Солонина продолжаю слушать (с удовольствием, иногда с возражением), разумные люди кстати меняют свою точку зрения-если их поправят (у Марка Солонина-это уже 2 раза случалось за этот год , когда украинцы ему доказывали ошибочность его точки зрения)
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:13

  alex_dvornichenko написав:
  prodigy написав:1)как еврею, ему болить за млны замученных евреев (где УПА тоже поучаствовало)

Кроме росс. пропаганды таких претензий никто не выдвигает.

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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Каховка. Нова Каховка - про їх звільнення повідомляє Херсонський депутат Сергій Хлань


хіба це реально?
P.S. Яка мотивація депутата виставляти подібні пости (не знаючи на 100%) щоб потім виглядати дурнем на всю країну
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:21

  sergey_sryvkin написав:
  prodigy написав:Марк Солонин сломался :mrgreen:

очередная муйня про территории, памятники "войнам асвабодителям", улица Дерибасовская
и другой совковый бред (про дружбу народов, общие песни, смешанные семьи ) и предложением вернуть Ужгород чехам(венграм), а Одессу туркам

печально, когда человека (далеко не глупого) клинит на теме украинского национализма

меня никогда не тревожили совкомые песни за Одесу по двум причинам:
-одни с пафосом советского империализма
-другие были на манер блатняка
https://www.youtube.com/watch?v=7iOEF0DodEc

Він завжди був поламаний, ще коли про Бандеру писав. Росію з росіянина просто так не вичавиш, бо вони навіть не розуміють, як від них смердить. Як кажуть, свайо г-но не ваняєт :)


Він завжди був поламаний

это примитивная оценка писателя(историка)

Росію з росіянина просто так не вичавиш

это тоже достойное качество...или надо как флюгер переобуваться по 3 раза за час

Солонин мечтает , чтобы режим путина пал и россия изменилась и он вернется в свое болото Самару (а что в этом плохого)
побывал в 122 странах-но никуда не хочу уезжать с "берега Черного моря"

довожу до вашего сведения, что аудитория Солонина (40% из рф, 45 из Украины, 10% США и тд), возможно он не так искренне радуется победам ЗСУ (ждал от него полит информацию после освобождения Херсона, но Марк тихо промолчал)
главное, что Марк на стороне Украины , помогает ВСУ регулярно и не стоит вам так резко его оценивать
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:У Голій Пристані, Херсонській області чути автоматні постріли, — повідомляють місцеві ЗМІ.
🔥Мер Олешків вже прямо заявив про звільнення міста

Які блін Олешки? Яка Нова Каховка? ЯК ви собі це уявляєте?
Якщо для звільнення правого берега знадобилося кілька місяців ВАЖКИХ БОЇВ. При проблемах з забезпеченням у ворога. І як ви собі уявляєте за таких умов форсування Дніпра і звільнення Олешок?
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