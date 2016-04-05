Додано: Вів 15 лис, 2022 10:09

vitaliian



во первых мы с вами не ругались (из-за Солонина), не вижу смысла ругаться))

у нас были разные точки зрения: вы винили Солонина (туда же можно добавить Зеленского, Швеца, Гордона и еще сотню)

а я считал и считаю , что поступки наши -это только наша ответственность (вам советуют жениться,вы женитесь и потом вините советчиков в случае неудачи)



к Солонину продолжаю относиться с огромным уважением (но без пиетета, т.е не сотвори себе кумира), у меня вообще нет кумиров (даже в мире спорта)



Солонина принимаю таким как он есть, но почитайте комментарии под видео, которое вызвало у меня чувство протеста (там кстати более 6000 коментарием-99% с которыми я согласен , что ни в коем разе Украина не должна возвращать территории вошедшие в состав со времен ссср), переименование дерибасовкой и тд



Солонина продолжаю слушать (с удовольствием, иногда с возражением), разумные люди кстати меняют свою точку зрения-если их поправят (у Марка Солонина-это уже 2 раза случалось за этот год , когда украинцы ему доказывали ошибочность его точки зрения)