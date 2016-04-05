edvardd написав:Каховка. Нова Каховка - про їх звільнення повідомляє Херсонський депутат Сергій Хлань
хіба це реально? P.S. Яка мотивація депутата виставляти подібні пости (не знаючи на 100%) щоб потім виглядати дурнем на всю країну
В той же час, станом на ранок 15 листопада ОК «Південь» повідомляє виключно про атаки на території Олешок, але не звільнення: «Сили оборони 14 листопада вдарили по дислокації російських військ в Олешках і знищили пускову установку С-300, зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2» та три одиниці автобронетехніки, а також склад з боєприпасами. Решта втрат російських військ розвідується».
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє лише наступне: «...на Херсонському напрямку (обстрілювали — ред.) – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка Дніпропетровської області; Дудчани, Новоолександрівка, Одрадокам’янка та Томарине Херсонської області».
prodigy написав:1)как еврею, ему болить за млны замученных евреев (где УПА тоже поучаствовало)
Не хочу починати офтоп срач, але пройти мимо совкової пропаганди теж не можу. Не буду заперечувати довоєнні загравання ОУН з нациським режимом чи наявність тоді колаборантів серед українців. Але до чого тут УПА? На момент створення вона воювала з німцями та поляками, але явно не з євреями. Почитайте, хто такий Ніл Хацевич, Лейба Добровський...