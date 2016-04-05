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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2669267026712672
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:25

  Letusrock написав:
  edvardd написав:Каховка. Нова Каховка - про їх звільнення повідомляє Херсонський депутат Сергій Хлань


хіба це реально?
P.S. Яка мотивація депутата виставляти подібні пости (не знаючи на 100%) щоб потім виглядати дурнем на всю країну


В той же час, станом на ранок 15 листопада ОК «Південь» повідомляє виключно про атаки на території Олешок, але не звільнення: «Сили оборони 14 листопада вдарили по дислокації російських військ в Олешках і знищили пускову установку С-300, зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2» та три одиниці автобронетехніки, а також склад з боєприпасами. Решта втрат російських військ розвідується».

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє лише наступне: «...на Херсонському напрямку (обстрілювали — ред.) – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка Дніпропетровської області; Дудчани, Новоолександрівка, Одрадокам’янка та Томарине Херсонської області».

https://kavun.city/articles/249765/oleshki-kahovku-i-novu-kahovku-vizvolili-vid-rosiyan-poki-ni-hto-rozpovsyudiv-brehnyu
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:29

  prodigy написав:1)как еврею, ему болить за млны замученных евреев (где УПА тоже поучаствовало)

Не хочу починати офтоп срач, але пройти мимо совкової пропаганди теж не можу.
Не буду заперечувати довоєнні загравання ОУН з нациським режимом чи наявність тоді колаборантів серед українців.
Але до чого тут УПА? На момент створення вона воювала з німцями та поляками, але явно не з євреями.
Почитайте, хто такий Ніл Хацевич, Лейба Добровський...
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:для чого штурмом?
у рф не має ресурсів для захисту своєї території


це жарт?
а у нас є ресурси захопити 1/6 суші? може заодно вже й китай захопимо, щоб два рази не ходити
Letusrock
 
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