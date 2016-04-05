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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 267026712672267326742675>
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:25

  Letusrock написав:
  edvardd написав:Каховка. Нова Каховка - про їх звільнення повідомляє Херсонський депутат Сергій Хлань


хіба це реально?
P.S. Яка мотивація депутата виставляти подібні пости (не знаючи на 100%) щоб потім виглядати дурнем на всю країну


В той же час, станом на ранок 15 листопада ОК «Південь» повідомляє виключно про атаки на території Олешок, але не звільнення: «Сили оборони 14 листопада вдарили по дислокації російських військ в Олешках і знищили пускову установку С-300, зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2» та три одиниці автобронетехніки, а також склад з боєприпасами. Решта втрат російських військ розвідується».

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє лише наступне: «...на Херсонському напрямку (обстрілювали — ред.) – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка Дніпропетровської області; Дудчани, Новоолександрівка, Одрадокам’янка та Томарине Херсонської області».

https://kavun.city/articles/249765/oleshki-kahovku-i-novu-kahovku-vizvolili-vid-rosiyan-poki-ni-hto-rozpovsyudiv-brehnyu
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:ХТО скаже???
Ви не зовсім розумієте ситуацію. Нам помагає не умовний Байден, нам помагає американський народ.
Тому літом 2023 ніхто такого нам не скаже навіть гіпотетично.


Ви мягко кажучи перебільшуєте роль України для американського народу. Більшості з них начхати на все що відбувається поза межами їх країни. Якщо їх влада, змі, гром.діячі скажуть що час закруглятися з війною та допомогою ураїнцях, то більшість скаже ОК і забуде про нас на другий день
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:29

  prodigy написав:1)как еврею, ему болить за млны замученных евреев (где УПА тоже поучаствовало)

Не хочу починати офтоп срач, але пройти мимо совкової пропаганди теж не можу.
Не буду заперечувати довоєнні загравання ОУН з нациським режимом чи наявність тоді колаборантів серед українців.
Але до чого тут УПА? На момент створення вона воювала з німцями та поляками, але явно не з євреями.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 15 лис, 2022 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:для чого штурмом?
у рф не має ресурсів для захисту своєї території


це жарт?
а у нас є ресурси захопити 1/6 суші? може заодно вже й китай захопимо, щоб два рази не ходити
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Невже в Україні?
Якось не віриться. Може де під Ужгородом.

Закарпаття це область туризму, контрабанди, заробітчан і далекобійників, не бачу потужностей для подібного у нас. Не рахуючи трьох іноземних заводів по вязанню жгутів, зборці кофеварок на пару тисяч людей, то швейна фабрика на 50 чоловік вже рахується великим підприємством
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:40

  prodigy написав:разумные люди кстати меняют свою точку зрения-если их поправят (у Марка Солонина-это уже 2 раза случалось за этот год , когда украинцы ему доказывали ошибочность его точки зрения
это вызывает уважение
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:49

  Letusrock написав:
  prodigy написав:для чого штурмом?
у рф не має ресурсів для захисту своєї території


це жарт?
а у нас є ресурси захопити 1/6 суші? може заодно вже й китай захопимо, щоб два рази не ходити

Эта ситуация прогнозировалось военными экспертами уже давно, ещё до победных реляций Арестовича. Тогда говорилось что у рос.армии не будет сил на оборону а у нас не будет ресурсов для наступления.

Ресурсы на оборону у РФ ограничены. Есть несколько источников, которые об этом прямо или косвенно говорят, поэтому пуйлу сейчас нужен мир почти на любых условиях, чтобы избежать "сокрушительного разгрома" и деоккупации Крыма.

Скорее всего ДНР и лнр перестанут существовать уже в этом году, ресурсов их кормить и защищать больше нет. Так же разрушится ОДКБ.

За Крым они (вероятно) ещё повоюют, (последний бой он трудный самый (с).
Крым это символ власти пуйла. Потеря Крыма автоматически делает его лузером даже в глазах собственных ура-патриотов.

А на дэнэры там всем насрать, как и на Херсон. Реакция будет очень вялая. Наоборот знаю "братьев" из Донецка на РФ не очень любят, считают их иждивенцам, ворующими рабочие места у коренных русских.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 лис, 2022 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:49

  alex_dvornichenko написав:
  prodigy написав:1)как еврею, ему болить за млны замученных евреев (где УПА тоже поучаствовало)

Кроме росс. пропаганды таких претензий никто не выдвигает.


я не знаю сколько вам лет и когда вы научились читать

более 60 лет поляки держали обиду на украинцев за операцию "Висла" (там торчат уши нквд однозанчно)
в 2005 году Ющенко и Квасневский открыли обновленный мемориал орлятам на Лычаковскому кладбище во Львове (и фактически зарыли "топор войны" между нашими народами)

выступая на открытии Кладбища орлят, где похоронены более 2 тысяч польских солдат, погибших во время украинско-польской войны в 1918-1920 годах, Президент Украины подчеркнул, что во Львове происходит "историческое для всей Европы событие - примирение Украины и Польши".
"Мы вместе очищаем историческую память от фальши, которая унижает нашу свободу", - сказал он, выразив также убежденность в том, что вскоре подобным образом украинцы смогут почтить память своих героев, похороненных в Польше.

https://korrespondent.net/ukraine/event ... t-vo-lvove

после смены режима Кучмы Ющенко заявил о вструплении в ЕСи НАТО, на что Польща ответила : що Україна маэ вибачитись офіціально за ти жертви заподіяні УПА полякам під час другої світової і відректись (тобто засудити УПА, ОУН).
Ющенко строго попередили про наслідки (спалять центр столиці ), одностороннього вибачення не має бути, дипломатам треба працювати над взаємним вибаченням двох країн

стосовно загибелі єврейського населення на теренах України, Беларусі а також в прикордонних областях Польщі -в цьому приймали участь окрім УПА і поляки і червоні партизани(нквд) і російськи колаборанти (яких було під сотні різної масті)

після Помаранчевої революції саме рос. ЗМІ почили активно роздмухувати тему злочинів УПА ( Михаїл Леонтьев був першим ,на кшталт Соловйова сьогодні), відео
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 15 лис, 2022 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:52

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:У Голій Пристані, Херсонській області чути автоматні постріли, — повідомляють місцеві ЗМІ.
🔥Мер Олешків вже прямо заявив про звільнення міста

Які блін Олешки? Яка Нова Каховка? ЯК ви собі це уявляєте?
Якщо для звільнення правого берега знадобилося кілька місяців ВАЖКИХ БОЇВ. При проблемах з забезпеченням у ворога. І як ви собі уявляєте за таких умов форсування Дніпра і звільнення Олешок?

Романенко:
Мои источники подтвердили, что наши зашли в Новую Каховку, Олешки, Голую Пристань.
поеду я на дачу, там инета нет...
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:55

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:У Голій Пристані, Херсонській області чути автоматні постріли, — повідомляють місцеві ЗМІ.
🔥Мер Олешків вже прямо заявив про звільнення міста

Які блін Олешки? Яка Нова Каховка? ЯК ви собі це уявляєте?
Якщо для звільнення правого берега знадобилося кілька місяців ВАЖКИХ БОЇВ. При проблемах з забезпеченням у ворога. І як ви собі уявляєте за таких умов форсування Дніпра і звільнення Олешок?

"на плечах" відступаючих легче зайти, чим чекати коли вони окопаються, відпочинуть, перегрупуються ..
тим більше, що писали, що відійшли на 15км від Дніпра і далі
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