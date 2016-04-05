prodigy написав:1)как еврею, ему болить за млны замученных евреев (где УПА тоже поучаствовало)
Не хочу починати офтоп срач, але пройти мимо совкової пропаганди теж не можу. Не буду заперечувати довоєнні загравання ОУН з нациським режимом чи наявність тоді колаборантів серед українців. Але до чого тут УПА? На момент створення вона воювала з німцями та поляками, але явно не з євреями.
не путайте ОУН и УПА (политическая организация и повстанческая армия)
проще всего засунуть голову в песок и объявить все совковой пропагандой
может вам не известно, что за прием Украины в ВТО (тем более в ЕС) не хотели голосовать такие страны как Нидерланды, Германия (и та же Польша) именно из-за УПА (злодеяния которых не были осуждены), от этого в оркостане потирали потные рученки
https://static.ukrinform.com/photos/202 ... 8-515.jpeg По голосуванню ООН. Все більш менш очікувано, навіть оптимістично я б сказав. Є тільки 2 зауваження: Китай - проголосував проти і опинився в компанії країн-ізгоїв. Всі ці казки що Китай "одумався" і т.д. нічого не варті. Китай підтримує РФ і це очевидно. Але тут є шкурний інтерес Китаю. Якщо РФ буде платити репарації, то їй буде важко віддавати природні ресурси Китаю собі в збиток. Ізраїль - утримався. Думаю на цьому можна завершити усі суперечки по Ізраїлю. Ізраїль нам не друг і все. Тому і голосування України по Ізраїлю цілком логічне.
Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так. Если сразу не разберешь плох он или хорош.
головне, що Ізраїль-не ворог
а для того що він став другом треба працювати дипломатам і не тільки
73-летний Биньямин Нетаньяху (крайне правый политик, хвастающийся своей дружбой с путиным) возвращается к власти в Израиле, несмотря на обвинения в коррупции. Его партия Ликуд со своими союзниками получила 64 мандата из 120 в Кнессете – таковы результаты выборов, состоявшихся 1 ноября.
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 7 ноября, провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху, чтобы поздравить его с победой на парламентских выборах в Израиле. Нетаньяху выступал против поставок оружия Украине, аргументируя это тем, что оно может попасть в руки Ирана. Уже через два дня Нетаньяху пообещал в случае победы на выборах "рассмотреть" этот вопрос и заговорил о своей будущей роли как посредника между Киевом и Москвой.
vitaliian написав:Ресурсы на оборону у РФ ограничены. Есть несколько источников, которые об этом прямо или косвенно говорят, поэтому пуйлу сейчас нужен мир почти на любых условиях, чтобы избежать "сокрушительного разгрома" и деоккупации Крыма.
Скорее всего ДНР и лнр перестанут существовать уже в этом году, ресурсов их кормить и защищать больше нет. Так же разрушится ОДКБ.
Читаю тут коменти і дивуюсь. Чому на 10 місяці війни когось досі хвилюють Солоніни, Фейгіни, Каци, Наки, Невзорови? Якими б вони не були! Якими б неймовірно ліберальними, "хорошими" і чудесними. На*** їх всіх. Всіх до одного. Чому всіх до цих пір цікавить їх думка? Вони росіяни! Що б вони не говорили, їх цікавить росія і її майбутнє. А нас має цікавити Україна. Забудьте вже їх накінець. Натомість раз-по-раз натикаюсь на дискусії про всіляке кацапське чмо, яке розмірковує про Україну.
Ізраїль - утримався. Думаю на цьому можна завершити усі суперечки по Ізраїлю. Ізраїль нам не друг і все. Тому і голосування України по Ізраїлю цілком логічне.
Ізраїль крім намагання викрутитися в своєму оточенні - ще й вже давненько просто ревнує Україну . Питання голокосту . Одна справа , коли вони мають практичну монополію в цьому питанні , а зовсім інша - коли ще є хтось , хто постраждав фактично не менше ...