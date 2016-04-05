Додано: Вів 15 лис, 2022 11:18

vitaliian написав: Letusrock написав: prodigy написав: для чого штурмом?

у рф не має ресурсів для захисту своєї території для чого штурмом?у рф не має ресурсів для захисту своєї території



це жарт?

а у нас є ресурси захопити 1/6 суші? може заодно вже й китай захопимо, щоб два рази не ходити це жарт?а у нас є ресурси захопити 1/6 суші? може заодно вже й китай захопимо, щоб два рази не ходити

Эта ситуация прогнозировалось военными экспертами уже давно, ещё до победных реляций Арестовича. Тогда говорилось что у рос.армии не будет сил на оборону а у нас не будет ресурсов для наступления.



Ресурсы на оборону у РФ ограничены. Есть несколько источников, которые об этом прямо или косвенно говорят, поэтому пуйлу сейчас нужен мир почти на любых условиях, чтобы избежать "сокрушительного разгрома" и деоккупации Крыма.



Скорее всего ДНР и лнр перестанут существовать уже в этом году, ресурсов их кормить и защищать больше нет. Так же разрушится ОДКБ.



За Крым они (вероятно) ещё повоюют, (последний бой он трудный самый (с).

Крым это символ власти пуйла. Потеря Крыма автоматически делает его лузером даже в глазах собственных ура-патриотов.



А на дэнэры там всем насрать, как и на Херсон. Реакция будет очень вялая. Наоборот знаю "братьев" из Донецка на РФ не очень любят, считают их иждивенцам, ворующими рабочие места у коренных русских. Эта ситуация прогнозировалось военными экспертами уже давно, ещё до победных реляций Арестовича. Тогда говорилось что у рос.армии не будет сил на оборону а у нас не будет ресурсов для наступления.Ресурсы на оборону у РФ ограничены. Есть несколько источников, которые об этом прямо или косвенно говорят, поэтому пуйлу сейчас нужен мир почти на любых условиях, чтобы избежать "сокрушительного разгрома" и деоккупации Крыма.Скорее всего ДНР и лнр перестанут существовать уже в этом году, ресурсов их кормить и защищать больше нет. Так же разрушится ОДКБ.За Крым они (вероятно) ещё повоюют, (последний бой он трудный самый (с).Крым это символ власти пуйла. Потеря Крыма автоматически делает его лузером даже в глазах собственных ура-патриотов.А на дэнэры там всем насрать, как и на Херсон. Реакция будет очень вялая. Наоборот знаю "братьев" из Донецка на РФ не очень любят, считают их иждивенцам, ворующими рабочие места у коренных русских.

Очень похоже, что вы просто жертва пропаганды, или того хуже.Такие крайности в мышлении просто смешны.Я от других жертв пропаганды с другой стороны в конце лета читал, как армия РФ с осени бодро покотится по Украине, по пути захватывая Днепр, Николаев, Одессу и т.п И у них будут только победы единой серией. Тоже очень спорные утверждения.Нынешняя ситуация это как большой футбольный турнир на дистанции. Одна сторона не может все время выигрывать, могут быть и поражения.Так и тут. Вот Украина переломила ситуацию. Прошел месяц, два, три. И так тоже не будет вечно.Вероятно еще будут успехи на Запорожском направлении, возможно где-то еще. Но затем также наступит перелом.И если к этому времени успехи не закрепят дипломатически концом войны и мирными соглашениями, например по каким-то условиям или юридическим спорам насчет оставшихся территорий у РФ, то последствия могут быть намного более катастрофическими, чем были.Это кстати сами американцы понимают, поэтому пошли разговоры про переговоры и т.пТакже как в футболе условный Шахтер на дистанции многих матчей ничего не сможет сделать против Манчестер Сити, даже если свой стадион, болельщики, судьи, ВАР, кабинетный ресурс включится.Или вы серьезно думаете, что в Украине больше ресурса во всех смыслах чем у 1/6 суши? Вам выше об этом правильно сказали.