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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 лис, 2022 11:15
abvertaras написав:
Читаю тут коменти і дивуюсь. Чому на 10 місяці війни когось досі хвилюють Солоніни, Фейгіни, Каци, Наки, Невзорови? Якими б вони не були! Якими б неймовірно ліберальними, "хорошими" і чудесними. На*** їх всіх. Всіх до одного.
Чому всіх до цих пір цікавить їх думка? Вони росіяни! Що б вони не говорили, їх цікавить росія і її майбутнє. А нас має цікавити Україна. Забудьте вже їх накінець. Натомість раз-по-раз натикаюсь на дискусії про всіляке кацапське чмо, яке розмірковує про Україну.
тому що Соскін не такий
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Додано: Вів 15 лис, 2022 11:18
abvertaras написав:
Читаю тут коменти і дивуюсь. Чому на 10 місяці війни когось досі хвилюють Солоніни, Фейгіни, Каци, Наки, Невзорови? Якими б вони не були! Якими б неймовірно ліберальними, "хорошими" і чудесними. На*** їх всіх. Всіх до одного.
Чому всіх до цих пір цікавить їх думка? Вони росіяни! Що б вони не говорили, їх цікавить росія і її майбутнє. А нас має цікавити Україна. Забудьте вже їх накінець. Натомість раз-по-раз натикаюсь на дискусії про всіляке кацапське чмо, яке розмірковує про Україну.
Правильно . Реально "хороших" русскіх фактично не існує просто по визначенню імперськості у них у всіх . Ніхто з них не хоче розвалу власної країни чи хоча б її ослаблення до рівня "1913 року" ... А для нас вони назавжди небезпека в такому стані як є зараз - незалежно від урядів чи політичних поглядів .
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Додано: Вів 15 лис, 2022 11:18
vitaliian написав: Letusrock написав: prodigy написав:
для чого штурмом?
у рф не має ресурсів для захисту своєї території
це жарт?
а у нас є ресурси захопити 1/6 суші? може заодно вже й китай захопимо, щоб два рази не ходити
Эта ситуация прогнозировалось военными экспертами уже давно, ещё до победных реляций Арестовича. Тогда говорилось что у рос.армии не будет сил на оборону а у нас не будет ресурсов для наступления.
Ресурсы на оборону у РФ ограничены. Есть несколько источников, которые об этом прямо или косвенно говорят, поэтому пуйлу сейчас нужен мир почти на любых условиях, чтобы избежать "сокрушительного разгрома" и деоккупации Крыма.
Скорее всего ДНР и лнр перестанут существовать уже в этом году, ресурсов их кормить и защищать больше нет. Так же разрушится ОДКБ.
За Крым они (вероятно) ещё повоюют, (последний бой он трудный самый (с).
Крым это символ власти пуйла. Потеря Крыма автоматически делает его лузером даже в глазах собственных ура-патриотов.
А на дэнэры там всем насрать, как и на Херсон. Реакция будет очень вялая. Наоборот знаю "братьев" из Донецка на РФ не очень любят, считают их иждивенцам, ворующими рабочие места у коренных русских.
Очень похоже, что вы просто жертва пропаганды, или того хуже.
Такие крайности в мышлении просто смешны.
Я от других жертв пропаганды с другой стороны в конце лета читал, как армия РФ с осени бодро покотится по Украине, по пути захватывая Днепр, Николаев, Одессу и т.п И у них будут только победы единой серией. Тоже очень спорные утверждения.
Нынешняя ситуация это как большой футбольный турнир на дистанции. Одна сторона не может все время выигрывать, могут быть и поражения.
Так и тут. Вот Украина переломила ситуацию. Прошел месяц, два, три. И так тоже не будет вечно.
Вероятно еще будут успехи на Запорожском направлении, возможно где-то еще. Но затем также наступит перелом.
И если к этому времени успехи не закрепят дипломатически концом войны и мирными соглашениями, например по каким-то условиям или юридическим спорам насчет оставшихся территорий у РФ, то последствия могут быть намного более катастрофическими, чем были.
Это кстати сами американцы понимают, поэтому пошли разговоры про переговоры и т.п
Также как в футболе условный Шахтер на дистанции многих матчей ничего не сможет сделать против Манчестер Сити, даже если свой стадион, болельщики, судьи, ВАР, кабинетный ресурс включится.
Или вы серьезно думаете, что в Украине больше ресурса во всех смыслах чем у 1/6 суши? Вам выше об этом правильно сказали.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 11:22
abvertaras написав:
Читаю тут коменти і дивуюсь. Чому на 10 місяці війни когось досі хвилюють Солоніни, Фейгіни, Каци, Наки, Невзорови? Якими б вони не були! Якими б неймовірно ліберальними, "хорошими" і чудесними. На*** їх всіх. Всіх до одного.
Чому всіх до цих пір цікавить їх думка? Вони росіяни! Що б вони не говорили, їх цікавить росія і її майбутнє. А нас має цікавити Україна. Забудьте вже їх накінець. Натомість раз-по-раз натикаюсь на дискусії про всіляке кацапське чмо, яке розмірковує про Україну.
все так і навпаки
140млн (з ним 100млн зомбі), до того ворог має ЯО
якщо ці Солоніни, Фейгіни, Каци, Наки, Невзорови навіть 1-2 млн раззомбують, це буде
значна допомога нам (цих людей дивиться близьке оточення пуйла (не ковальчук і патрушев, а їх помічники, референти) тому що у тих хто був при кориті 10-15 років і має млн доларів стає питання не тільки власного життя , а і як рятувати майно
сепаратні переговори як Берні (у березні 45-го)
вже тривають
ви не знали?
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Додано: Вів 15 лис, 2022 11:23
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Додано: Вів 15 лис, 2022 11:24
NTV написав: vitaliian написав:
Эта ситуация прогнозировалось военными экспертами уже давно, ещё до победных реляций Арестовича. Тогда говорилось что у рос.армии не будет сил на оборону а у нас не будет ресурсов для наступления.
Ресурсы на оборону у РФ ограничены. Есть несколько источников, которые об этом прямо или косвенно говорят, поэтому пуйлу сейчас нужен мир почти на любых условиях, чтобы избежать "сокрушительного разгрома" и деоккупации Крыма.
Скорее всего ДНР и лнр перестанут существовать уже в этом году, ресурсов их кормить и защищать больше нет. Так же разрушится ОДКБ.
За Крым они (вероятно) ещё повоюют, (последний бой он трудный самый (с).
Крым это символ власти пуйла. Потеря Крыма автоматически делает его лузером даже в глазах собственных ура-патриотов.
А на дэнэры там всем насрать, как и на Херсон. Реакция будет очень вялая. Наоборот знаю "братьев" из Донецка на РФ не очень любят, считают их иждивенцам, ворующими рабочие места у коренных русских.
Очень похоже, что вы просто жертва пропаганды, или того хуже.
Такие крайности в мышлении просто смешны.
Я от других жертв пропаганды с другой стороны в конце лета читал, как армия РФ с осени бодро покотится по Украине, по пути захватывая Днепр, Николаев, Одессу и т.п И у них будут только победы единой серией. Тоже очень спорные утверждения.
Нынешняя ситуация это как большой футбольный турнир на дистанции. Одна сторона не может все время выигрывать, могут быть и поражения.
Так и тут. Вот Украина переломила ситуацию. Прошел месяц, два, три. И так тоже не будет вечно.
Вероятно еще будут успехи на Запорожском направлении, возможно где-то еще. Но затем также наступит перелом.
И если к этому времени успехи не закрепят дипломатически концом войны и мирными соглашениями, например по каким-то условиям или юридическим спорам насчет оставшихся территорий у РФ, то последствия могут быть намного более катастрофическими, чем были.
Это кстати сами американцы понимают, поэтому пошли разговоры про переговоры и т.п
Также как в футболе условный Шахтер на дистанции многих матчей ничего не сможет сделать против Манчестер Сити, даже если свой стадион, болельщики, судьи, ВАР, кабинетный ресурс включится.
Или вы серьезно думаете, что в Украине больше ресурса во всех смыслах чем у 1/6 суши? Вам выше об этом правильно сказали.
Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан (с)
Вже був Будапештський меморандум. Знаєм, плавали.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 11:24
NTV написав:
И если к этому времени успехи не закрепят дипломатически концом войны и мирными соглашениями, например по каким-то условиям или юридическим спорам насчет оставшихся территорий у РФ, то последствия могут быть намного более катастрофическими, чем были.
вот это чистейшая пропоганда рос СМИ
Или вы серьезно думаете, что в Украине больше ресурса во всех смыслах чем у 1/6 суши? Вам выше об этом правильно сказали.
территории не участвуют в боях (им все равно , кто владеет территориею)
Украина и 52 страны мира -потенциально сильнее рф (и это при том, что НАТО еще ничего не начинало)
после еще одной мобилизации на 0,5 млн
у россии к февралю/марту будет полнейший колапс в экономике (дефицит не только лекарств, но и продовольствия...
массовый падеж скота (включая население)
Востаннє редагувалось prodigy
в Вів 15 лис, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 11:28
NTV
Ну-ну ... Само собою - без зброї НАТО ми б змогли так рухатися . Ресурси неспівставні . Але схоже , що Ви не українець на даний момент . Згідно з такими думками - ми б уже давно мали підписати черговий Мінськ . ! І 2 світова закінчилася за столами - але не компромісами ...
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Додано: Вів 15 лис, 2022 11:32
prodigy написав:
сепаратні переговори як Берні (у березні 45-го)
вже тривають
ви не знали?
Так -але як виявилося потім - нафіг не потрібні ...
Штати не вміють розвалювати країни - треба щоб вони самі це робили . Але і в даному конкретному випадку просто опасаються того , що не можуть контролювати . Слабка рф під контролем їх цілком влаштує ...
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Додано: Вів 15 лис, 2022 11:40
Puente написав:NTV
Ну-ну ... Само собою - без зброї НАТО ми б змогли так рухатися . Ресурси неспівставні . Але схоже , що Ви не українець на даний момент . Згідно з такими думками - ми б уже давно мали підписати черговий Мінськ . ! І 2 світова закінчилася за столами - але не компромісами ...
Того Минска в любом случае уже не будет. Выше я предположил, что будут качели на фронте и в обстановке. После событий этой осени вообще прогнозы строить сложно.
Повторюсь, я также читал эпический рассказ про дальнейший захват Украины. Тот писатель был реальным человеком, не ботом, из окупированного Херсона. Когда у армии РФ пошли лютейшие провалы и зашквары, он куда-то пропал, видимо стыдно стало за сказанное.
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