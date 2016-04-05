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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 лис, 2022 11:43
Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 запропонував "формулу миру" з 10 пунктів.
"Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією і незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми – люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, нехай доведе це діями, – написав він у Telegram-каналі. – Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім почати нову серію терору і глобальну дестабілізацію. Не буде ніяких "Мінськ-3", які Росія порушить відразу ж після укладання".
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:02
abvertaras написав:
Читаю тут коменти і дивуюсь. Чому на 10 місяці війни когось досі хвилюють Солоніни, Фейгіни, Каци, Наки, Невзорови? Якими б вони не були! Якими б неймовірно ліберальними, "хорошими" і чудесними. На*** їх всіх. Всіх до одного.
Чому всіх до цих пір цікавить їх думка? Вони росіяни! Що б вони не говорили, їх цікавить росія і її майбутнє. А нас має цікавити Україна. Забудьте вже їх накінець. Натомість раз-по-раз натикаюсь на дискусії про всіляке кацапське чмо, яке розмірковує про Україну.
Не знаю для чого їх слухають інші, але я особисто їх слухаю для отримання інформації. А їх інформація по РФ є значно об'єктивніша ніж з наших СМІ і блогерів.
Я слухаю Накі і Фейгіна, раніше слухав Гіркіна. Іноді слухаю "Дождь".
Солонін, Кац - дуже рідко, не об'єктивні вони.
Невзоров - не розумію які ідіоти його слухають. Напевно ті, які вважають себе ДУЖЕ розумними.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:03
NTV написав:
Так и тут. Вот Украина переломила ситуацию
даже знаю чей вы клон.
Если переломила, купите авиа/ ж.д. билет с Киева на Симферополь. Вы жертва своих собственных фантазий.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:05
abvertaras написав:
Читаю тут коменти і дивуюсь. Чому на 10 місяці війни когось досі хвилюють Солоніни, Фейгіни, Каци, Наки, Невзорови? Якими б вони не були! Якими б неймовірно ліберальними, "хорошими" і чудесними. На*** їх всіх. Всіх до одного.
Чому всіх до цих пір цікавить їх думка? Вони росіяни! Що б вони не говорили, їх цікавить росія і її майбутнє. А нас має цікавити Україна. Забудьте вже їх накінець. Натомість раз-по-раз натикаюсь на дискусії про всіляке кацапське чмо, яке розмірковує про Україну.
Вони знають ворога з середини. Треба довго там прожити, як Портніков, щоб добре розуміти їх психологію і робити правильні прогнози. Я б додав би ще Бабченка до тих, кого варто читати чи дивитись. Не всіх скопом, на вибір.
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