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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 лис, 2022 11:43
Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 запропонував "формулу миру" з 10 пунктів.
"Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією і незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми – люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, нехай доведе це діями, – написав він у Telegram-каналі. – Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім почати нову серію терору і глобальну дестабілізацію. Не буде ніяких "Мінськ-3", які Росія порушить відразу ж після укладання".
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:02
abvertaras написав:
Читаю тут коменти і дивуюсь. Чому на 10 місяці війни когось досі хвилюють Солоніни, Фейгіни, Каци, Наки, Невзорови? Якими б вони не були! Якими б неймовірно ліберальними, "хорошими" і чудесними. На*** їх всіх. Всіх до одного.
Чому всіх до цих пір цікавить їх думка? Вони росіяни! Що б вони не говорили, їх цікавить росія і її майбутнє. А нас має цікавити Україна. Забудьте вже їх накінець. Натомість раз-по-раз натикаюсь на дискусії про всіляке кацапське чмо, яке розмірковує про Україну.
Не знаю для чого їх слухають інші, але я особисто їх слухаю для отримання інформації. А їх інформація по РФ є значно об'єктивніша ніж з наших СМІ і блогерів.
Я слухаю Накі і Фейгіна, раніше слухав Гіркіна. Іноді слухаю "Дождь".
Солонін, Кац - дуже рідко, не об'єктивні вони.
Невзоров - не розумію які ідіоти його слухають. Напевно ті, які вважають себе ДУЖЕ розумними.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:03
NTV написав:
Так и тут. Вот Украина переломила ситуацию
даже знаю чей вы клон.
Если переломила, купите авиа/ ж.д. билет с Киева на Симферополь. Вы жертва своих собственных фантазий. В моем понимании война идёт 8 лет и её"перелом" это хотя бы выход на позиции 24.02
В чс
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 15 лис, 2022 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:05
abvertaras написав:
Читаю тут коменти і дивуюсь. Чому на 10 місяці війни когось досі хвилюють Солоніни, Фейгіни, Каци, Наки, Невзорови? Якими б вони не були! Якими б неймовірно ліберальними, "хорошими" і чудесними. На*** їх всіх. Всіх до одного.
Чому всіх до цих пір цікавить їх думка? Вони росіяни! Що б вони не говорили, їх цікавить росія і її майбутнє. А нас має цікавити Україна. Забудьте вже їх накінець. Натомість раз-по-раз натикаюсь на дискусії про всіляке кацапське чмо, яке розмірковує про Україну.
Вони знають ворога з середини. Треба довго там прожити, як Портніков, щоб добре розуміти їх психологію і робити правильні прогнози. Я б додав би ще Бабченка до тих, кого варто читати чи дивитись. Не всіх скопом, на вибір.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:07
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:15
NTV написав:
Или вы серьезно думаете, что в Украине больше ресурса во всех смыслах чем у 1/6 суши? Вам выше об этом правильно сказали.
А ви вважаєте, що 1/6 суші у 89 році мала менше ресурсів ніж Афганістан.
Чи може США та Південний Вєтнам у 76 році мали менше ресурсів ніж північний Вєтнам.
У війні звісно від ресурсів багато що залежить, та це не єдиний фактор.
Та й щодо ресурсів - на разі нам їх дають. І поки будуть давати - в Росії не так вже й багато шансів виграти війну.
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sashaqbl
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:20
NTV
Ну почему же условный Шахтер не сможет выиграть у условного Манчестера вдолгую, если ему время от времени на поле выпускают условного Роналдо, усиливают атакующую линию бразильцами, середину поля голландцами, а оборону немцами.
У Манчестера длинная скамейка запасных, но формы и бутс на всех не хватает, да и класс у них пожиже, на уровне нашей второй лиги(тероборона).
Да, фанаты у них позлее будут, могут скамейки на стадионе растрощить или кафе у стадиона разгромить(ракеты по инфраструктуре), но и только. На результаты игр это не сильно влияет.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:24
andrijk777 lapay
Їхня обізнаність - лиш здогадки. Їхній вплив - іллюзія.
Вся ця, вибачте на слові, "опозиційна діяльність" мені нагадує якийсь графологічний ононізм. Мало того, що половина їх публіки - українці. Так ще й російська аудиторія постійно одна і та ж сама. Раз-по-раз вони розказують яка "расія нє права" і які "ураінци маладци", а все це трансляція в нікуди. Вся та зазомбована аудиторія їх дивитися не стане, а їхні "намагання" до них достукатися варті хіба-що жалю.
Опозиціонер - це той хто діє! Ця ж "опозиція" - блогерські балаболи, які заробляють на донати. Зате після перемоги України всі наперебій розказуватимуть, як вони боролися з диктатурою. Позорище.
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abvertaras
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:25
sashaqbl написав: NTV написав:
Или вы серьезно думаете, что в Украине больше ресурса во всех смыслах чем у 1/6 суши? Вам выше об этом правильно сказали.
А ви вважаєте, що 1/6 суші у 89 році мала менше ресурсів ніж Афганістан.
Чи може США та Південний Вєтнам у 76 році мали менше ресурсів ніж північний Вєтнам.
У війні звісно від ресурсів багато що залежить, та це не єдиний фактор.
Та й щодо ресурсів - на разі нам їх дають. І поки будуть давати - в Росії не так вже й багато шансів виграти війну.
З їх точки зору, спецоперація.
Так що можуть її згорнути в любий момент і подати як "побєду".
А можуть ще пободатися, ресурсу достатньо.
Після "перемоги" Афганістан попав в золотий мільярд?
З В"єтнамом, якраз подумай, а що якщо США перестане підтримувати Україну (зміняться суспільні настрої: -"ні війні"), і чия буде перемога.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 15 лис, 2022 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:38
abvertaras написав:
Читаю тут коменти і дивуюсь. Чому на 10 місяці війни когось досі хвилюють Солоніни, Фейгіни, Каци, Наки, Невзорови? Якими б вони не були! Якими б неймовірно ліберальними, "хорошими" і чудесними. На*** їх всіх. Всіх до одного.
Чому всіх до цих пір цікавить їх думка? Вони росіяни! Що б вони не говорили, їх цікавить росія і її майбутнє. А нас має цікавити Україна. Забудьте вже їх накінець. Натомість раз-по-раз натикаюсь на дискусії про всіляке кацапське чмо, яке розмірковує про Україну.
Я могу объяснить. Сначала с технической стороны. Во-первых они хорошие блогеры, с хорошо поставленной речью. Народ хочет услышать от них хоть какую то информацию. Теперь по сути. Здесь обоюдный интерес. Эти все блогеры заинтересованы что б пал режим путена, а украинцы понимают что без падения этого режима никогда спокойно не будет жить Украина. Вот их и интересует кто может прийти на место негодяев что б потом спокойно жить с таким соседом.
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