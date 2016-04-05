abvertaras написав:Читаю тут коменти і дивуюсь. Чому на 10 місяці війни когось досі хвилюють Солоніни, Фейгіни, Каци, Наки, Невзорови? Якими б вони не були! Якими б неймовірно ліберальними, "хорошими" і чудесними. На*** їх всіх. Всіх до одного. Чому всіх до цих пір цікавить їх думка? Вони росіяни! Що б вони не говорили, їх цікавить росія і її майбутнє. А нас має цікавити Україна. Забудьте вже їх накінець. Натомість раз-по-раз натикаюсь на дискусії про всіляке кацапське чмо, яке розмірковує про Україну.
Я могу объяснить. Сначала с технической стороны. Во-первых они хорошие блогеры, с хорошо поставленной речью. Народ хочет услышать от них хоть какую то информацию. Теперь по сути. Здесь обоюдный интерес. Эти все блогеры заинтересованы что б пал режим путена, а украинцы понимают что без падения этого режима никогда спокойно не будет жить Украина. Вот их и интересует кто может прийти на место негодяев что б потом спокойно жить с таким соседом.
думаю, що ті що їх слухають, відчуваєть "ностальгію за совком" і перебувають в руськом мірє космполітов, тому і слухають, те що вуху миле і душі близько. Арестович, до речі, із того руського міра космполітов.
abvertaras написав:Вся та зазомбована аудиторія їх дивитися не стане, а їхні "намагання" до них достукатися варті хіба-що жалю.
Опозиціонер - це той хто діє! Ця ж "опозиція" - блогерські балаболи, які заробляють на донати. Зате після перемоги України всі наперебій розказуватимуть, як вони боролися з диктатурою. Позорище.
Куди поділись проукраїнські мітинги в Херсоні, всього через місяць після окупації? Ви думаєте, що поліцейські і гебешні катівні є тіььки на окупованих теріторіях? Хіба мер Мелітополя чи заммера Маріуполя не стали тими самими "опозиціонерами", яких вже не слухають в їх рідних містах? Ви відчуйте, уявіть, як жити і боротись в сучасній тоталітарній раші, які є там можливості для боротьби, а вже потім засуджуйте їх доморощених воїнів з режимом.
abvertaras написав:Вся та зазомбована аудиторія їх дивитися не стане, а їхні "намагання" до них достукатися варті хіба-що жалю.
Опозиціонер - це той хто діє! Ця ж "опозиція" - блогерські балаболи, які заробляють на донати. Зате після перемоги України всі наперебій розказуватимуть, як вони боролися з диктатурою. Позорище.
Куди поділись проукраїнські мітинги в Херсоні, всього через місяць після окупації? Ви думаєте, що поліцейські і гебешні катівні є тіььки на окупованих теріторіях? Хіба мер Мелітополя чи заммера Маріуполя не стали тими самими "опозиціонерами", яких вже не слухають в їх рідних містах? Ви відчуйте, уявіть, як жити і боротись в сучасній тоталітарній раші, які є там можливості для боротьби, а вже потім засуджуйте їх доморощених воїнів з режимом.
якщо Комуністична партія РФ, теж опозиція, будем підтримувати? назвіть опозицонерів, які в тій тюрмі народів за відокремлення і незалежність Ічкерії, Татарстану, Дагестану, Башкирстану і т.п. національних утворень?
NTV написав:Или вы серьезно думаете, что в Украине больше ресурса во всех смыслах чем у 1/6 суши? Вам выше об этом правильно сказали.
А ви вважаєте, що 1/6 суші у 89 році мала менше ресурсів ніж Афганістан. Чи може США та Південний Вєтнам у 76 році мали менше ресурсів ніж північний Вєтнам. У війні звісно від ресурсів багато що залежить, та це не єдиний фактор. Та й щодо ресурсів - на разі нам їх дають. І поки будуть давати - в Росії не так вже й багато шансів виграти війну.
Есть пара вопросов, сколько солдат готова положить рф, и будут ли какие- то волнения и митинги со стороны матерей и жён. Мы видим, что людские ресурсы для них обыкновенный расходник, а если и готов кто-то открыть рот, то он быстро закрывается росгвардией и фсб. Да и большинство вообще за войну. Я про благосостояние граждан вообще не говорю, это далеко не на повестке у властей в рф. Поэтому деньги за энергоресурс (и не только) будут регулярно заходить в старну, возможно в меньших объемах, но из-за существенного сокращения импорта, туризма и других валютных расходов их можно спокойно спускать на вооружения и зп военным. Продолжат всеми правдами, неправдами и контрабандами затаскивать в страну комплектующие военного назначения, или же напрямую выкупать как иранские мопеды.
ПС посмотрел, что потери Америки на войне во Вьетнаме составили 58 тысяч за 8 лет.
lapay написав:Куди поділись проукраїнські мітинги в Херсоні, всього через місяць після окупації? Ви думаєте, що поліцейські і гебешні катівні є тіььки на окупованих теріторіях? Хіба мер Мелітополя чи заммера Маріуполя не стали тими самими "опозиціонерами", яких вже не слухають в їх рідних містах? Ви відчуйте, уявіть, як жити і боротись в сучасній тоталітарній раші, які є там можливості для боротьби, а вже потім засуджуйте їх доморощених воїнів з режимом.
Вибачайте, але співчувати їм я не збираюсь. 1. Не за один день Рим будували. В них було два десятиліття, за які їм закручували гайки. Але протягом всього цього часу вони нічого не робили. Вони "з'їли" Чечню, Грузію, аплодували Криму. Пішли нафіг.
2. Під час революції 2014 року в Україні вбили сотню протестуючих, і революція не зупинилась. Скільки росіян розстріляли на червоній площі до того, як вони зрозуміли, що протестувати безглуздо?
3. Їх нездатність активно протестувати з будь-яких (і навіть оправданих) міркувань, не міняє того факту, що їхня фактична діяльність - пук в повітря.
Я також на початку війни їх дивився. Дивився з якоюсь наївною надією побачити і знайти силу, котра зможе щось змінити зсередини росії. Проте вони - не ця сила. Я це зрозумів. Не можу впетрати чому інші ще цього не зрозуміли. На превеликий жаль "російська опозиція" це міф, на який сподівання - 0. А ці самовдоволені блогери, які "все знають" викликають сьогодні тільки відразу.
“Повернись живим” масштабує проєкт “Black box” з ГУР МО. Збирають 230 млн гривень Подробиці проєкту розкрити не можуть через секретність, але підкреслюють, що “Black box” вже завдав ворогу шкоди на мільйони доларів. https://mil.in.ua/uk/news/povernys-zhyv ... ln-gryven/