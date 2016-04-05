Додано: Вів 15 лис, 2022 12:59

lapay написав: Куди поділись проукраїнські мітинги в Херсоні, всього через місяць після окупації? Ви думаєте, що поліцейські і гебешні катівні є тіььки на окупованих теріторіях? Хіба мер Мелітополя чи заммера Маріуполя не стали тими самими "опозиціонерами", яких вже не слухають в їх рідних містах?

Ви відчуйте, уявіть, як жити і боротись в сучасній тоталітарній раші, які є там можливості для боротьби, а вже потім засуджуйте їх доморощених воїнів з режимом. Куди поділись проукраїнські мітинги в Херсоні, всього через місяць після окупації? Ви думаєте, що поліцейські і гебешні катівні є тіььки на окупованих теріторіях? Хіба мер Мелітополя чи заммера Маріуполя не стали тими самими "опозиціонерами", яких вже не слухають в їх рідних містах?Ви відчуйте, уявіть, як жити і боротись в сучасній тоталітарній раші, які є там можливості для боротьби, а вже потім засуджуйте їх доморощених воїнів з режимом.

Вибачайте, але співчувати їм я не збираюсь.1. Не за один день Рим будували. В них було два десятиліття, за які їм закручували гайки. Але протягом всього цього часу вони нічого не робили. Вони "з'їли" Чечню, Грузію, аплодували Криму. Пішли нафіг.2. Під час революції 2014 року в Україні вбили сотню протестуючих, і революція не зупинилась. Скільки росіян розстріляли на червоній площі до того, як вони зрозуміли, що протестувати безглуздо?3. Їх нездатність активно протестувати з будь-яких (і навіть оправданих) міркувань, не міняє того факту, що їхня фактична діяльність - пук в повітря.Я також на початку війни їх дивився. Дивився з якоюсь наївною надією побачити і знайти силу, котра зможе щось змінити зсередини росії. Проте вони - не ця сила. Я це зрозумів. Не можу впетрати чому інші ще цього не зрозуміли. На превеликий жаль "російська опозиція" це міф, на який сподівання - 0. А ці самовдоволені блогери, які "все знають" викликають сьогодні тільки відразу.