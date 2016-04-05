Додано: Вів 15 лис, 2022 14:30

hume написав: Есть пара вопросов, сколько солдат готова положить рф, и будут ли какие- то волнения и митинги со стороны матерей и жён. Мы видим, что людские ресурсы для них обыкновенный расходник, а если и готов кто-то открыть рот, то он быстро закрывается росгвардией и фсб. Да и большинство вообще за войну. Я про благосостояние граждан вообще не говорю, это далеко не на повестке у властей в рф. Есть пара вопросов, сколько солдат готова положить рф, и будут ли какие- то волнения и митинги со стороны матерей и жён. Мы видим, что людские ресурсы для них обыкновенный расходник, а если и готов кто-то открыть рот, то он быстро закрывается росгвардией и фсб. Да и большинство вообще за войну. Я про благосостояние граждан вообще не говорю, это далеко не на повестке у властей в рф.

Ви вважаєте, що СССР у Афганістані був не готовий положити достатньо багато людей?Щодо мітингів - я впевнений, що вони будуть. Незадоволення зростатиме, як серед еліти, так і серед людей. Так, зараз ці протести у формі скарг губернаторам чи нечисельних пікетів, але, якщо все йтиме таким самим напрямком, то за рік-два ми ще побачимо не те що протести, а й громадянську війну.На жаль, сама тільки кількість жертв не впливає на сприйняття війни - потрібен час, коли стрес від необхідності ховатися від мобілізації(а натовпів бажаючих воювати там не видно) призведе до бунту.Недарма Шойгу так швидко відрапортував про "завершення мобілізації" - їм потрібна картинка, що все добре, нема чого боятися. Але з часом ця картинка зійде на ніц, як і свого часу "патєрь нєт".Я не вірю в можливість РФ воювати в такій інтенсивності більше 2-3 років. Відповідно, якщо підтримка заходу не зійде на нуль протягом 23 року, а поки що це так не виглядає - то й шансів виграти в РФ нема.Раніше в них ще маячила перспектива "республіканці знизять допомогу" в короткій перспективі, і "Трамп стане президентом" в довгій. Зараз так виглядає, що цього не буде. На що ще можуть вони розраховувати?