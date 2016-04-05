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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2674267526762677
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 14:51

  Banderlog написав:В Афганістані 16тисяч загиблих за 8 років війни. Для союзу то погрєшность. Союз розвалила партномєнклатура коли в корита добавилось від реформ й кооперативів. Апетит приходить під час їди.

Кажуть, що там біля 50 насправді. Традиційно совок брехав про втрати.

  Игорь Алексеевич написав:Минут через 30 будем

Значно раніше.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 14:58

  prodigy написав:стосовно загибелі єврейського населення на теренах України, Беларусі а також в прикордонних областях Польщі -в цьому приймали участь окрім УПА і поляки і червоні партизани(нквд) і російськи колаборанти (яких було під сотні різної масті)


от мне всегда было интересно - почему евреи все такие бедные-обездоленные пальцем их не тронь так они пострадали по время ВМВ. а кто считает сколько украинцы потеряли своего народа за первую и вторую плюс гражданка? заколебали уже эти плачи и стенания по евреям. может будем про себя думать? евреи сами за себя и так не плохо думают - куда не ткни в руководящую должность еврей будет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:00

в 14.10 пишут ещё с кораблей были пуски в Чёрном море. Наверное посбивали?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:11

  Hotab написав:Масований пуск. Кілька десятків вже летить. В повітрі багато носіїв.

Від чого залежать ці масовані пуски? Від підвозу? Від виробництва ракет? Чи пускові установки обслуговують?
Banderlog
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