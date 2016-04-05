|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 15 лис, 2022 14:51
Banderlog написав:
В Афганістані 16тисяч загиблих за 8 років війни. Для союзу то погрєшность. Союз розвалила партномєнклатура коли в корита добавилось від реформ й кооперативів. Апетит приходить під час їди.
Кажуть, що там біля 50 насправді. Традиційно совок брехав про втрати.
Игорь Алексеевич написав:
Минут через 30 будем
Значно раніше.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8259
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 549 раз.
- Подякували: 1903 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 15 лис, 2022 14:58
prodigy написав:
стосовно загибелі єврейського населення на теренах України, Беларусі а також в прикордонних областях Польщі -в цьому приймали участь окрім УПА і поляки і червоні партизани(нквд) і російськи колаборанти (яких було під сотні різної масті)
от мне всегда было интересно - почему евреи все такие бедные-обездоленные пальцем их не тронь так они пострадали по время ВМВ. а кто считает сколько украинцы потеряли своего народа за первую и вторую плюс гражданка? заколебали уже эти плачи и стенания по евреям. может будем про себя думать? евреи сами за себя и так не плохо думают - куда не ткни в руководящую должность еврей будет.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7705
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 лис, 2022 15:00
в 14.10 пишут ещё с кораблей были пуски в Чёрном море. Наверное посбивали?
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6015
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 672 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 лис, 2022 15:11
Hotab написав:
Масований пуск. Кілька десятків вже летить. В повітрі багато носіїв.
Від чого залежать ці масовані пуски? Від підвозу? Від виробництва ракет? Чи пускові установки обслуговують?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 446
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|107084
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|472183
|
|
|1
|4203
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|