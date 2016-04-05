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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 лис, 2022 14:51
Banderlog написав:
В Афганістані 16тисяч загиблих за 8 років війни. Для союзу то погрєшность. Союз розвалила партномєнклатура коли в корита добавилось від реформ й кооперативів. Апетит приходить під час їди.
Кажуть, що там біля 50 насправді. Традиційно совок брехав про втрати.
Игорь Алексеевич написав:
Минут через 30 будем
Значно раніше.
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Hotab
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Додано: Вів 15 лис, 2022 14:58
prodigy написав:
стосовно загибелі єврейського населення на теренах України, Беларусі а також в прикордонних областях Польщі -в цьому приймали участь окрім УПА і поляки і червоні партизани(нквд) і російськи колаборанти (яких було під сотні різної масті)
от мне всегда было интересно - почему евреи все такие бедные-обездоленные пальцем их не тронь так они пострадали по время ВМВ. а кто считает сколько украинцы потеряли своего народа за первую и вторую плюс гражданка? заколебали уже эти плачи и стенания по евреям. может будем про себя думать? евреи сами за себя и так не плохо думают - куда не ткни в руководящую должность еврей будет.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 15:00
в 14.10 пишут ещё с кораблей были пуски в Чёрном море. Наверное посбивали?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 15 лис, 2022 15:11
Hotab написав:
Масований пуск. Кілька десятків вже летить. В повітрі багато носіїв.
Від чого залежать ці масовані пуски? Від підвозу? Від виробництва ракет? Чи пускові установки обслуговують?
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Banderlog
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Додано: Вів 15 лис, 2022 15:13
Banderlog написав: Hotab написав:
Масований пуск. Кілька десятків вже летить. В повітрі багато носіїв.
Від чого залежать ці масовані пуски? Від підвозу? Від виробництва ракет? Чи пускові установки обслуговують?
Це таке запрошення до переговорів.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 15:18
maxprofit написав: alex_dvornichenko написав: prodigy написав:
1)как еврею, ему болить за млны замученных евреев (где УПА тоже поучаствовало)
Кроме росс. пропаганды таких претензий никто не выдвигает.
Консерви не припиняють срати в мізки ...
Знакомы в 80е выехали в штаты - кровь из-носу, но сюда ни-ни, хотя "стонут по дому".
Те, кто выехал позже, в 90е и сегодняшние - свободно приезжают.
Кто осел там в после 2000х - ментально себя не связывают с Родиной.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 15:18
пара мопедов в сторону Подола на КПИ замечены
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Додано: Вів 15 лис, 2022 15:24
abvertaras написав: lapay написав:
Куди поділись проукраїнські мітинги в Херсоні, всього через місяць після окупації? Ви думаєте, що поліцейські і гебешні катівні є тіььки на окупованих теріторіях? Хіба мер Мелітополя чи заммера Маріуполя не стали тими самими "опозиціонерами", яких вже не слухають в їх рідних містах?
Ви відчуйте, уявіть, як жити і боротись в сучасній тоталітарній раші, які є там можливості для боротьби, а вже потім засуджуйте їх доморощених воїнів з режимом.
Вибачайте, але співчувати їм я не збираюсь.
1. Не за один день Рим будували. В них було два десятиліття, за які їм закручували гайки. Але протягом всього цього часу вони нічого не робили. Вони "з'їли" Чечню, Грузію, аплодували Криму. Пішли нафіг.
2. Під час революції 2014 року в Україні вбили сотню протестуючих, і революція не зупинилась. Скільки росіян розстріляли на червоній площі до того, як вони зрозуміли, що протестувати безглуздо?
3. Їх нездатність активно протестувати з будь-яких (і навіть оправданих) міркувань, не міняє того факту, що їхня фактична діяльність - пук в повітря.
Я також на початку війни їх дивився. Дивився з якоюсь наївною надією побачити і знайти силу, котра зможе щось змінити зсередини росії. Проте вони - не ця сила. Я це зрозумів. Не можу впетрати чому інші ще цього не зрозуміли. На превеликий жаль "російська опозиція" це міф, на який сподівання - 0. А ці самовдоволені блогери, які "все знають" викликають сьогодні тільки відразу.
Я Вам підкину один фактор, що є відмінним для теренів Неньки та оркостану: в нас олігархи іноді спробують послабити й так СЛАБКУ центвладу, а в орків - СИЛЬНУ.
Найбільшу та власне ключову помилку зробили свого часу наші західні партнери!!!
Тепер і ми потерпаємо, і вони.
Бо не приклали максимуму зусиль, щоб фсб-ники не звалили ходорковських-березовських-гусинських і т.д.
Максимум!!!
От тоді ті олігархи і владі не давали узурпуватися, й допомагали пересічному народу на майдани виходити.
А в кращому випадку -- недоімперський оокостан давно б розвалився на більш-менш слабкіші аули..
Може якісь з них ще й демократичними країнами стали.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 15:30
detroytred написав: abvertaras написав: lapay написав:
Куди поділись проукраїнські мітинги в Херсоні, всього через місяць після окупації? Ви думаєте, що поліцейські і гебешні катівні є тіььки на окупованих теріторіях? Хіба мер Мелітополя чи заммера Маріуполя не стали тими самими "опозиціонерами", яких вже не слухають в їх рідних містах?
Ви відчуйте, уявіть, як жити і боротись в сучасній тоталітарній раші, які є там можливості для боротьби, а вже потім засуджуйте їх доморощених воїнів з режимом.
Вибачайте, але співчувати їм я не збираюсь.
1. Не за один день Рим будували. В них було два десятиліття, за які їм закручували гайки. Але протягом всього цього часу вони нічого не робили. Вони "з'їли" Чечню, Грузію, аплодували Криму. Пішли нафіг.
2. Під час революції 2014 року в Україні вбили сотню протестуючих, і революція не зупинилась. Скільки росіян розстріляли на червоній площі до того, як вони зрозуміли, що протестувати безглуздо?
3. Їх нездатність активно протестувати з будь-яких (і навіть оправданих) міркувань, не міняє того факту, що їхня фактична діяльність - пук в повітря.
Я також на початку війни їх дивився. Дивився з якоюсь наївною надією побачити і знайти силу, котра зможе щось змінити зсередини росії. Проте вони - не ця сила. Я це зрозумів. Не можу впетрати чому інші ще цього не зрозуміли. На превеликий жаль "російська опозиція" це міф, на який сподівання - 0. А ці самовдоволені блогери, які "все знають" викликають сьогодні тільки відразу.
Я Вам підкину один фактор, що є відмінним для теренів Неньки та оркостану: в нас олігархи іноді спробують послабити й так СЛАБКУ центвладу, а в орків - СИЛЬНУ.
Найбільшу та власне ключову помилку зробили свого часу наші західні партнери!!!
Тепер і ми потерпаємо, і вони.
Бо не приклали максимуму зусиль, щоб фсб-ники не звалили ходорковських-березовських-гусинських і т.д.
Максимум!!!
От тоді ті олігархи і владі не давали узурпуватися, й допомагали пересічному народу на майдани виходити.
А в кращому випадку -- недоімперський оокостан давно б розвалився на більш-менш слабкіші аули..
Може якісь з них ще й демократичними країнами стали.
якби у нас влада не узупрована, а Конституція не порушена, вітрина свободи і демократії
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Додано: Вів 15 лис, 2022 15:30
abvertaras написав:
Читаю тут коменти і дивуюсь. Чому на 10 місяці війни когось досі хвилюють Солоніни, Фейгіни, Каци, Наки, Невзорови? Якими б вони не були! Якими б неймовірно ліберальними, "хорошими" і чудесними. На*** їх всіх. Всіх до одного.
Чому всіх до цих пір цікавить їх думка? Вони росіяни! Що б вони не говорили, їх цікавить росія і її майбутнє. А нас має цікавити Україна. Забудьте вже їх накінець. Натомість раз-по-раз натикаюсь на дискусії про всіляке кацапське чмо, яке розмірковує про Україну.
Трагедия в том, что к этим "голосам", по привычке прислушиваются "там".
И для них вся информация, по сути приходит из этих уст.
На форуме это зафлудливается уже в десятый рааз, если не более.
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