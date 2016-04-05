detroytred написав:Я Вам підкину один фактор, що є відмінним для теренів Неньки та оркостану: в нас олігархи іноді спробують послабити й так СЛАБКУ центвладу, а в орків - СИЛЬНУ.
Найбільшу та власне ключову помилку зробили свого часу наші західні партнери!!! Тепер і ми потерпаємо, і вони.
Бо не приклали максимуму зусиль, щоб фсб-ники не звалили ходорковських-березовських-гусинських і т.д. Максимум!!! От тоді ті олігархи і владі не давали узурпуватися, й допомагали пересічному народу на майдани виходити. А в кращому випадку -- недоімперський оокостан давно б розвалився на більш-менш слабкіші аули.. Може якісь з них ще й демократичними країнами стали.
Не перебільшуйте роль(можливості) Заходу в цих процесах. Та й по великому рахунку Захід(та і ніхто) не знав як воно буде і як воно закінчиться. Навіть зараз ми поняття не маємо як ця війна закінчиться.
Letusrock написав:це жарт? а у нас є ресурси захопити 1/6 суші? може заодно вже й китай захопимо, щоб два рази не ходити
Эта ситуация прогнозировалось военными экспертами уже давно, ещё до победных реляций Арестовича. Тогда говорилось что у рос.армии не будет сил на оборону а у нас не будет ресурсов для наступления.
Ресурсы на оборону у РФ ограничены. Есть несколько источников, которые об этом прямо или косвенно говорят, поэтому пуйлу сейчас нужен мир почти на любых условиях, чтобы избежать "сокрушительного разгрома" и деоккупации Крыма.
Скорее всего ДНР и лнр перестанут существовать уже в этом году, ресурсов их кормить и защищать больше нет. Так же разрушится ОДКБ.
За Крым они (вероятно) ещё повоюют, (последний бой он трудный самый (с). Крым это символ власти пуйла. Потеря Крыма автоматически делает его лузером даже в глазах собственных ура-патриотов.
А на дэнэры там всем насрать, как и на Херсон. Реакция будет очень вялая. Наоборот знаю "братьев" из Донецка на РФ не очень любят, считают их иждивенцам, ворующими рабочие места у коренных русских.
Очень похоже, что вы просто жертва пропаганды, или того хуже. Такие крайности в мышлении просто смешны. Я от других жертв пропаганды с другой стороны в конце лета читал, как армия РФ с осени бодро покотится по Украине, по пути захватывая Днепр, Николаев, Одессу и т.п И у них будут только победы единой серией. Тоже очень спорные утверждения. Нынешняя ситуация это как большой футбольный турнир на дистанции. Одна сторона не может все время выигрывать, могут быть и поражения. Так и тут. Вот Украина переломила ситуацию. Прошел месяц, два, три. И так тоже не будет вечно. Вероятно еще будут успехи на Запорожском направлении, возможно где-то еще. Но затем также наступит перелом. И если к этому времени успехи не закрепят дипломатически концом войны и мирными соглашениями, например по каким-то условиям или юридическим спорам насчет оставшихся территорий у РФ, то последствия могут быть намного более катастрофическими, чем были. Это кстати сами американцы понимают, поэтому пошли разговоры про переговоры и т.п Также как в футболе условный Шахтер на дистанции многих матчей ничего не сможет сделать против Манчестер Сити, даже если свой стадион, болельщики, судьи, ВАР, кабинетный ресурс включится. Или вы серьезно думаете, что в Украине больше ресурса во всех смыслах чем у 1/6 суши? Вам выше об этом правильно сказали.
1. Это далеко не "футбол" 2. От этого зависит выживание нации-украинцев 3. Орки откровенно под "0" уничтожают всё - иначе с ними не существует иного способа противостояния. 4. Если в Украине по жизни пацифисты - то это не значит, что здесь только батальоны "Монако". 5. Для "особо одарённых": Зеленский озвучил 10 пунков. 6. Данилов заверил, что это в интересах РФ - иные возможности уже существуют, благодаря поддержке всего мира(по сути). - НО не полного перевода Экономики на военные рельсы!
prodigy написав:стосовно загибелі єврейського населення на теренах України, Беларусі а також в прикордонних областях Польщі -в цьому приймали участь окрім УПА і поляки і червоні партизани(нквд) і російськи колаборанти (яких було під сотні різної масті)
от мне всегда было интересно - почему евреи все такие бедные-обездоленные пальцем их не тронь так они пострадали по время ВМВ. а
Еврей жалуется, шоб не заставляли работать и чтобы не просили взаймы.
detroytred написав:Я Вам підкину один фактор, що є відмінним для теренів Неньки та оркостану: в нас олігархи іноді спробують послабити й так СЛАБКУ центвладу, а в орків - СИЛЬНУ.
Найбільшу та власне ключову помилку зробили свого часу наші західні партнери!!! Тепер і ми потерпаємо, і вони.
Бо не приклали максимуму зусиль, щоб фсб-ники не звалили ходорковських-березовських-гусинських і т.д. Максимум!!! От тоді ті олігархи і владі не давали узурпуватися, й допомагали пересічному народу на майдани виходити. А в кращому випадку -- недоімперський оокостан давно б розвалився на більш-менш слабкіші аули.. Може якісь з них ще й демократичними країнами стали.
Не перебільшуйте роль(можливості) Заходу в цих процесах. Та й по великому рахунку Захід(та і ніхто) не знав як воно буде і як воно закінчиться. Навіть зараз ми поняття не маємо як ця війна закінчиться.
Запад - это банкомат, что обналичивает РФские нефть, газ, уголь, алмазы, золото, редкоземельные элементы, изделия из титана,....
- Количество этих денег и позволяет московии вести такую Войну.
- И в то же время, вести против Украины совместно с США санкционирую политику в интересах... РФ!(для правильного разделения мира - поляризации, где РФ есть "столп")
sashaqbl написав:Я не вірю в можливість РФ воювати в такій інтенсивності більше 2-3 років. Відповідно, якщо підтримка заходу не зійде на нуль протягом 23 року, а поки що це так не виглядає - то й шансів виграти в РФ нема.
Крім того, що росії світить військова поразка їй світить криза нафтогазового сектору, через те що всі підприємства по виробництву/ремонту газотурбінних двигунів працюватимуть для військового сектору + спроби щось зробити з двигунами віджатих Боїнгів/Айрбасів бо зупиниться вся цивільна авіація в тому числі і та, що використовується для перевезення мобіків. На півночі педерації використовується багато газотурбінних двигунів для видобутку/транспортування нафти/газу. На це накладеться ще проста деградація родовищ, санкції на нафтовидобувне обладнання, дифіцит персоналу через мобілізацію.
Звідси 2 висновки: світова енергетична криза продовжиться, бо зі світового ринку нафти прибереться 2-3 мільйони барелів. Криза економіки самої росії буде системна, бо вона звикла жити при доходах з 11-12 млн. барелей нафти, а доведеться адаптуватися до 8-9, а може й менше...
abvertaras написав:andrijk777lapay Їхня обізнаність - лиш здогадки. Їхній вплив - іллюзія. Вся ця, вибачте на слові, "опозиційна діяльність" мені нагадує якийсь графологічний ононізм. Мало того, що половина їх публіки - українці. Так ще й російська аудиторія постійно одна і та ж сама. Раз-по-раз вони розказують яка "расія нє права" і які "ураінци маладци", а все це трансляція в нікуди. Вся та зазомбована аудиторія їх дивитися не стане, а їхні "намагання" до них достукатися варті хіба-що жалю.
Опозиціонер - це той хто діє! Ця ж "опозиція" - блогерські балаболи, які заробляють на донати. Зате після перемоги України всі наперебій розказуватимуть, як вони боролися з диктатурою. Позорище.
у Гитлера тоже была опозиция, один из его секретарей говорил, что готов застрелить фюрера (у него даже наметился нервный срыв-или я застрелю эту скотину или застрелюсь сам), он не сделал не того и не другого. Есть малая надежда на то, что подобные люди найдуться , главное чтобы они не спалились на мелочах как Ханс Пауль О́стер( у которого была немецкая педантичная привычка вести дневник, в который он все записывал). После ареста гестапо было крайне удивлено ( даже не пришлось выбивать показания)
Denik написав:Звідси 2 висновки: світова енергетична криза продовжиться, бо зі світового ринку нафти прибереться 2-3 мільйони барелів. Криза економіки самої росії буде системна, бо вона звикла жити при доходах з 11-12 млн. барелей нафти, а доведеться адаптуватися до 8-9, а може й менше...
2-3 мільйони барелів для світу це "ні про що", мізер. Для РФ зменшення видобутку легко компенсується збільшенням ціни нафти. Подивимося як запрацює обмеження ціни на рос. нафту 5 грудня і 5 лютого.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 15 лис, 2022 16:27, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:стосовно загибелі єврейського населення на теренах України, Беларусі а також в прикордонних областях Польщі -в цьому приймали участь окрім УПА і поляки і червоні партизани(нквд) і російськи колаборанти (яких було під сотні різної масті)
от мне всегда было интересно - почему евреи все такие бедные-обездоленные пальцем их не тронь так они пострадали по время ВМВ. а
Еврей жалуется, шоб не заставляли работать и чтобы не просили взаймы.