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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2676267726782679
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 16:28

  vitaliian написав:https://t.me/blacklampa/7583
Ще одне влучання в Печерському районі. Багатоповерхівка.

схоже більше на обломки або ракети або ПВО
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  abvertaras написав:Я також на початку війни їх дивився


теж дивився , зараз дивлюсь раз на місяць або раз на 2 місяці
інколи цікаво (в більшості зовсім)

є дуже велика розбіжність по втратам (Иван Жданов посилається на OSINT),
особливо дивує по літакам/гелікоптерам
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:2-3 мільйони барелів для світу це "ні про що", мізер.

Прибрати 2-3 мільйона барелів - ціна буде 150-200, поки світова економіка не наєбнеться.
  andrijk777 написав:Для РФ зменшення видобутку легко компенсується збільшенням ціни нафти.

півроку буде +- нічого до моменту з попереднього пункту.
  andrijk777 написав:Подивимося як запрацює обмеження ціни на рос. нафту 5 грудня і 5 лютого.

Збільшиться дисконт до Брент.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 17:27

СМИ РФ: Путину передали личное предупреждение от США. У главы Кремля руки связаны
https://donpress.com/news/15-11-2022-sm ... emlya-ruki
...
Кроме того, директор ЦРУ проинформировал Нарышкина о последствиях для России, которые неизбежно наступят в случае применения ядерного оружия против Украины. Об этом сообщает российский Телеграмм-канал "Генерал СВР".

Паблик пишет, что сам Нарышкин в докладе президенту России Владимиру Путину указал, что американская сторона передала Путину "личное предупреждение о том, что повышение эскалации в Украине со стороны российского руководства автоматически вычеркивает Крым из обсуждения «мирного предложения» и в дальнейшем немедленная передача Крыма Украине будет обязательным условием переговоров и выхода на мирное соглашение".
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 17:31

  prodigy написав:
  sergey_sryvkin написав:[
Він завжди був поламаний

это примитивная оценка писателя(историка)

Росію з росіянина просто так не вичавиш

это тоже достойное качество

и не стоит вам так резко его оценивать

Я оцінюю саме цей аспект його діяльності. Так, він цікава і непогана людина, але він є росіянином, а не українцем. І він вважає, що має право, як росіянин, українців повчати. Мені б на його місці за це було б соромно
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Звідси 2 висновки: світова енергетична криза продовжиться, бо зі світового ринку нафти прибереться 2-3 мільйони барелів.
Криза економіки самої росії буде системна, бо вона звикла жити при доходах з 11-12 млн. барелей нафти, а доведеться адаптуватися до 8-9, а може й менше...

Нафра вже впала на чверть від літнього піку. ЦЕ попри те, що Росія вже зменшила експорт, а ОПЕК скорочує видобуток. Тому поки накочується рецесія, навряд чи будуть сильно космічні ціни на нафту.
+ Росія вимушена давати дисконт.
+ додаткові втрати на сірі схеми експорту
Тому я не бачу перспектив компенсації падіння експорту за рахунок цін.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 17:39

  prodigy написав:
  NTV написав:И если к этому времени успехи не закрепят дипломатически концом войны и мирными соглашениями, например по каким-то условиям или юридическим спорам насчет оставшихся территорий у РФ, то последствия могут быть намного более катастрофическими, чем были.


вот это чистейшая пропоганда рос СМИ


Так він же і не ховається, перечитайте нік :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 18:00

  otg написав:
  abvertaras написав:Читаю тут коменти і дивуюсь. Чому на 10 місяці війни когось досі хвилюють Солоніни, Фейгіни, Каци, Наки, Невзорови? Якими б вони не були! Якими б неймовірно ліберальними, "хорошими" і чудесними. На*** їх всіх. Всіх до одного.
Чому всіх до цих пір цікавить їх думка? Вони росіяни! Що б вони не говорили, їх цікавить росія і її майбутнє. А нас має цікавити Україна. Забудьте вже їх накінець. Натомість раз-по-раз натикаюсь на дискусії про всіляке кацапське чмо, яке розмірковує про Україну.
Я могу объяснить. Сначала с технической стороны. Во-первых они хорошие блогеры, с хорошо поставленной речью. Народ хочет услышать от них хоть какую то информацию. Теперь по сути. Здесь обоюдный интерес. Эти все блогеры заинтересованы что б пал режим путена, а украинцы понимают что без падения этого режима никогда спокойно не будет жить Украина. Вот их и интересует кто может прийти на место негодяев что б потом спокойно жить с таким соседом.

Ви только что написали, что пу- кака, а руцкие - харошие. Они все *овно и пусть идут на*уй.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Так, він цікава і непогана людина, але він є росіянином, а не українцем. І він вважає, що має право, як росіянин, українців повчати. Мені б на його місці за це було б соромно


проблема в ментальності, якщо казати грубо , то це Великодержа́вний шовіні́зм —
крайняя форма национализма представителей господствующих наций, проявляется в подавлении других народов в многонациональных государствах

до Марка Солонина взагалі не має відношення,
тому що він еврей і за часи срср був час (1988-1989) коли він переховувався від КГБ
за організацію громадсько-політичних клубів у Куйбишеві.

можна розцінювати поради стосовно пам'ятників-як неввічливість до хазяїв від гостя
prodigy
 
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