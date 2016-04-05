СМИ РФ: Путину передали личное предупреждение от США. У главы Кремля руки связаны https://donpress.com/news/15-11-2022-sm ... emlya-ruki ... Кроме того, директор ЦРУ проинформировал Нарышкина о последствиях для России, которые неизбежно наступят в случае применения ядерного оружия против Украины. Об этом сообщает российский Телеграмм-канал "Генерал СВР".
Паблик пишет, что сам Нарышкин в докладе президенту России Владимиру Путину указал, что американская сторона передала Путину "личное предупреждение о том, что повышение эскалации в Украине со стороны российского руководства автоматически вычеркивает Крым из обсуждения «мирного предложения» и в дальнейшем немедленная передача Крыма Украине будет обязательным условием переговоров и выхода на мирное соглашение".
Я оцінюю саме цей аспект його діяльності. Так, він цікава і непогана людина, але він є росіянином, а не українцем. І він вважає, що має право, як росіянин, українців повчати. Мені б на його місці за це було б соромно
Denik написав:Звідси 2 висновки: світова енергетична криза продовжиться, бо зі світового ринку нафти прибереться 2-3 мільйони барелів. Криза економіки самої росії буде системна, бо вона звикла жити при доходах з 11-12 млн. барелей нафти, а доведеться адаптуватися до 8-9, а може й менше...
Нафра вже впала на чверть від літнього піку. ЦЕ попри те, що Росія вже зменшила експорт, а ОПЕК скорочує видобуток. Тому поки накочується рецесія, навряд чи будуть сильно космічні ціни на нафту. + Росія вимушена давати дисконт. + додаткові втрати на сірі схеми експорту Тому я не бачу перспектив компенсації падіння експорту за рахунок цін.
NTV написав:И если к этому времени успехи не закрепят дипломатически концом войны и мирными соглашениями, например по каким-то условиям или юридическим спорам насчет оставшихся территорий у РФ, то последствия могут быть намного более катастрофическими, чем были.
abvertaras написав:Читаю тут коменти і дивуюсь. Чому на 10 місяці війни когось досі хвилюють Солоніни, Фейгіни, Каци, Наки, Невзорови? Якими б вони не були! Якими б неймовірно ліберальними, "хорошими" і чудесними. На*** їх всіх. Всіх до одного. Чому всіх до цих пір цікавить їх думка? Вони росіяни! Що б вони не говорили, їх цікавить росія і її майбутнє. А нас має цікавити Україна. Забудьте вже їх накінець. Натомість раз-по-раз натикаюсь на дискусії про всіляке кацапське чмо, яке розмірковує про Україну.
Я могу объяснить. Сначала с технической стороны. Во-первых они хорошие блогеры, с хорошо поставленной речью. Народ хочет услышать от них хоть какую то информацию. Теперь по сути. Здесь обоюдный интерес. Эти все блогеры заинтересованы что б пал режим путена, а украинцы понимают что без падения этого режима никогда спокойно не будет жить Украина. Вот их и интересует кто может прийти на место негодяев что б потом спокойно жить с таким соседом.
Ви только что написали, что пу- кака, а руцкие - харошие. Они все *овно и пусть идут на*уй.
sergey_sryvkin написав:Так, він цікава і непогана людина, але він є росіянином, а не українцем. І він вважає, що має право, як росіянин, українців повчати. Мені б на його місці за це було б соромно
проблема в ментальності, якщо казати грубо , то це Великодержа́вний шовіні́зм — крайняя форма национализма представителей господствующих наций, проявляется в подавлении других народов в многонациональных государствах
до Марка Солонина взагалі не має відношення, тому що він еврей і за часи срср був час (1988-1989) коли він переховувався від КГБ за організацію громадсько-політичних клубів у Куйбишеві.
можна розцінювати поради стосовно пам'ятників-як неввічливість до хазяїв від гостя